El Ministerio de Salud Pública confirmó que el crucero afectado por un brote de norovirus ya salió del puerto de Puerto Plata y continúa su itinerario internacional.
De acuerdo con la información ofrecida por las autoridades, en la embarcación se registraron 115 casos de personas con síntomas gastrointestinales, de los cuales 102 corresponden a pasajeros y 13 a miembros de la tripulación.
Salud Pública indicó que, hasta el momento, no ha recibido el informe final sobre las medidas aplicadas a bordo para contener el brote, el cual fue reportado por organismos internacionales de salud.
El norovirus es una infección altamente contagiosa que provoca vómitos, diarrea y dolor abdominal, y suele propagarse con facilidad en espacios cerrados como cruceros.
Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante este tipo de eventos vinculados al tránsito internacional de pasajeros.
Compartir esta nota