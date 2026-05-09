El Ministerio de Salud Pública confirmó que el crucero afectado por un brote de norovirus ya salió del puerto de Puerto Plata y continúa su itinerario internacional.

De acuerdo con la información ofrecida por las autoridades, en la embarcación se registraron 115 casos de personas con síntomas gastrointestinales, de los cuales 102 corresponden a pasajeros y 13 a miembros de la tripulación.

Salud Pública indicó que, hasta el momento, no ha recibido el informe final sobre las medidas aplicadas a bordo para contener el brote, el cual fue reportado por organismos internacionales de salud.

El norovirus es una infección altamente contagiosa que provoca vómitos, diarrea y dolor abdominal, y suele propagarse con facilidad en espacios cerrados como cruceros.

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Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante este tipo de eventos vinculados al tránsito internacional de pasajeros.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más