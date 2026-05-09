El Ministerio de Salud Pública confirmó que el crucero afectado por un brote de norovirus ya salió del puerto de Puerto Plata y continúa su itinerario internacional.

De acuerdo con la información ofrecida por las autoridades, en la embarcación se registraron 115 casos de personas con síntomas gastrointestinales, de los cuales 102 corresponden a pasajeros y 13 a miembros de la tripulación.

Salud Pública indicó que, hasta el momento, no ha recibido el informe final sobre las medidas aplicadas a bordo para contener el brote, el cual fue reportado por organismos internacionales de salud.

El norovirus es una infección altamente contagiosa que provoca vómitos, diarrea y dolor abdominal, y suele propagarse con facilidad en espacios cerrados como cruceros.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante este tipo de eventos vinculados al tránsito internacional de pasajeros.

EN ESTA NOTA

Ministerio de Salud Pública

Halley Antigua

Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico.

Ver más