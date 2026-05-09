La Alerta Amber para niños, niñas y adolescentes; la Alerta Silver para adultos mayores; la Alerta Azul para personas con discapacidad; y la Alerta Rosa para mujeres en contextos de violencia o trata, forman parte de las medidas contempladas en el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas (Alerta RD), aprobado en segunda lectura por el Senado de la República.

La iniciativa establece la activación inmediata de alertas de búsqueda de personas desaparecidas, eliminando el requisito de esperar 24 horas desde que se reporta el caso.

El proyecto tiene como finalidad crear un mecanismo de difusión rápido y coordinado a nivel nacional para facilitar la localización de desaparecidos, mediante la integración de instituciones del Estado, medios de comunicación y la ciudadanía.

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La aprobación de la propuesta legislativa ocurre en medio de estadísticas oficiales de la Policía Nacional que registran 3,313 casos de personas desaparecidas en la República Dominicana entre 2022 y febrero de 2026.

De acuerdo con los datos, 2,651 personas fueron localizadas con vida, 397 fueron encontradas fallecidas y 265 casos continúan pendientes de resolución.

La provincia de Santo Domingo concentra la mayor cantidad de reportes con 1,299 casos, seguida del Distrito Nacional con 535 y Santiago con 341. También figuran entre las provincias con más incidencias San Cristóbal y La Vega.

Opinión sobre la iniciativa

Sobre la iniciativa, la fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade), Evelyn Abreu, valoró como positivo que el país avance hacia la creación de un sistema de alertas, aunque advirtió que todavía existen vacíos en la propuesta.

Fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade), Evelyn Abreu

Abreu señaló que, aunque el proyecto protege a menores de edad, mujeres, envejecientes y personas con discapacidad, deja fuera a hombres jóvenes y adultos que no pertenezcan a grupos considerados vulnerables.

Va a ser un gran paso contar con esta ley, pero no es algo que realmente vaya a subsanar todo el tema de los desaparecidos y todos los vacíos legales que hay con relación a esto, expresó.

También criticó que en muchos casos las autoridades todavía retrasan la recepción de denuncias, pese a que las primeras horas son determinantes para encontrar con vida a una persona desaparecida.

Asodofade impulsa acompañamiento emocional para familias de desaparecidos

Asodofade encabezó recientemente el encuentro “Pérdidas sin cierre”, desarrollado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento emocional y la atención integral a familiares de personas desaparecidas.

La jornada fue liderada junto al doctor Montoya Carrasquilla y la Fundación Dándole Sentido a la Vida, como parte de una iniciativa orientada a profesionalizar el abordaje emocional de quienes enfrentan la incertidumbre por la desaparición de un ser querido.

Durante el encuentro, la presidenta de Asodofade y periodista activista destacó que este espacio permitió reafirmar el compromiso de transformar el vacío que dejan las desapariciones en una agenda de incidencia pública, investigación y visibilidad, colocando además la salud mental de las familias dentro de la narrativa social.

Asimismo, señaló que la actividad representó un paso significativo para ofrecer herramientas de tanatología de alto nivel, capaces de acompañar emocionalmente a quienes viven procesos de espera y duelo sin cierre.

Indicó que, desde la acción colectiva, el encuentro también contribuyó a convertir el dolor individual en una estructura de búsqueda, verdad y justicia, fortaleciendo el apoyo comunitario y la empatía social.

“Porque no solo buscamos personas; buscamos construir una sociedad que dignifique la espera de cada familia dominicana y fortalezca el tejido social desde la empatía y la responsabilidad”, expresó, Abreu.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más