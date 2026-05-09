El Ministerio de Salud Pública informó que los pasajeros y tripulantes que permanecían en aislamiento preventivo a bordo del crucero Caribbean Princess no desembarcaron en territorio dominicano durante su escala en Puerto Plata, como medida sanitaria ante los casos de norovirus detectados en la embarcación.

De acuerdo con la institución, el crucero arribó al puerto Amber Cove el viernes 8 de mayo con 3,367 pasajeros y 1,346 tripulantes, procedente de San Juan, Puerto Rico, y partió ese mismo día hacia Nassau, Bahamas. A su llegada, se activaron los protocolos establecidos en el Punto de Entrada Marítimo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Salud Pública indicó que la intervención fue coordinada por el personal de Epidemiología y Gestión de Riesgos, junto a la autoridad portuaria, aplicando medidas de bioseguridad, vigilancia y control para evitar posibles contagios.

Al momento de la llegada, 26 personas permanecían en aislamiento preventivo, de las cuales 21 eran pasajeros y cinco tripulantes. Todos se encontraban estables, bajo seguimiento médico y recibiendo hidratación. Las autoridades precisaron que no se registraron fallecimientos vinculados al evento.

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La oficial médica del crucero explicó que la situación inició el 28 de abril con algunos casos aislados y alcanzó su punto máximo el 4 de mayo, cuando se reportaron 125 personas con síntomas gastrointestinales asociados al norovirus.

El Ministerio destacó que las personas aisladas no tuvieron contacto con la población dominicana, como parte de las medidas preventivas implementadas. Asimismo, señaló que la embarcación activó sus protocolos internos de control, incluyendo aislamiento, limpieza diferenciada, suministro de alimentos en cabinas y monitoreo constante de los afectados.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más