La Fiscalía de Puerto Plata realizó este viernes una jornada de sensibilización sobre ética, integridad y corrupción dirigida a servidores públicos de la institución, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia y los valores en el ejercicio de la función pública.

La actividad inició con las palabras del procurador fiscal de Puerto Plata, Kelmi R. Duncan Torres, quien señaló la importancia de promover la integridad dentro de la administración de justicia.

Durante su intervención, Torres afirmó que es necesario “verificar nuestros pasos y recordar que no estamos solos, pues hay personas a nuestro alrededor que creen en nosotros y cuyas vidas se ven afectadas por nuestras actuaciones”.

La conferencia principal estuvo a cargo de Carlos José Rosario, encargado de la Oficina Regional Norte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), quien expuso sobre los retos actuales en la lucha contra la corrupción y la necesidad de consolidar una cultura ética en las instituciones públicas.

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La jornada concluyó con un llamado a mantener la ética y la transparencia como pilares en el ejercicio de las funciones públicas, según informó la Fiscalía de Puerto Plata.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más