Agentes de la Policía Nacional apresaron la tarde de este sábado, en el municipio de Boca Chica, a la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como “Macha”, de 19 años, quien se desplazaba junto a otros dos jóvenes en una jeepeta donde fueron ocupadas dos armas de fuego sin documentación legal.

Durante la intervención también fueron detenidos Alexander Martínez Nolasco, alias “Habilidad”, de 18 años, y Karla Julisa, conocida como “Juliquin”, de 19.

De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos transitaban en una jeepeta Honda CRV color blanco, placa G756066, la cual fue retenida para fines de investigación.

La intervención fue realizada como parte de las labores preventivas y de patrullaje que desarrolla la Policía Nacional en distintos puntos del Gran Santo Domingo, ante recientes denuncias y reportes difundidos en redes sociales relacionados con la exhibición de armas y conductas que alteran el orden público.

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Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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