Para la renovación de la nueva cédula en centros ubicados en plazas comerciales es obligatorio agendar una cita para la nueva cédula previa, incluso si el ciudadano se encuentra en el mes de su cucumpleaños.

Cómo sacar cita para la nueva cédula

La medida de los centros de cedulación con citas aplica en puntos de expedición como Bella Vista Mall, Plaza Central, Galería 360 y Sambil, donde el servicio se organiza mediante turnos debido a la alta demanda, por lo que no se permite la atención sin cita.

Aunque en estos espacios es imprescindible agendar previamente por día solo reciben 70 personas, existen otros centros donde los ciudadanos pueden acudir sin cita, así como oficinas con servicio continuo en horarios extendidos, cuyas condiciones varían según la hora y la fecha de asistencia.

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Entre los centros que no requieren cita se encuentran Occidental Mall, Megacentro, Coral Mall, Ciudad Juan Bosch, así como las provincias de Santiago y San Juan.

En cuanto a los centros de servicio continuo, la entidad detalló que en el horario de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche no es necesario agendar cita. Sin embargo, desde las 11:00 de la noche hasta las 7:00 de la mañana, se requiere cita previa si el ciudadano acude fuera de su mes de cumpleaños.

Dónde renovar la cédula en República Dominicana”

Existen centros disponibles las 24 horas, ubicados en Barahona, La Feria, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Santa Rosa (La Romana), La Vega, La Romana, Cuesta Colorada (Santiago), Herrera y Las Américas.

La institución recordó que cada centro cuenta con una capacidad limitada de atención diaria, por lo que recomienda a los ciudadanos planificarse con anticipación para evitar inconvenientes durante el proceso.

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La renovación de la nueva cédula forma parte de la modernización del sistema de identidad en el país, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y eficiencia en los servicios del registro civil.

Así agendas tú cita

Entras a la página web oficial de la JCE, seleccionar el servicio de renovación de cédula, elegir el centro de expedición de su preferencia, así como la fecha y hora disponibles. Luego, debe completar sus datos personales y confirmar la solicitud.

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Una vez realizada la cita, el sistema genera una confirmación que debe presentarse el día pautado, ya sea en formato digital o impreso, para poder recibir el servicio sin inconvenientes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más