El domingo 12 de abril, la Junta Central Electoral (JCE) dejó abierto el proceso de renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral a nivel nacional.

Más de 9 millones de dominicanos y dominicanas están llamados adquirir la nueva cédula, la cual, como aspectos novedosos, incluye un chip criptográfico que permitirá almacenar datos cifrados, firmar documentos digitalmente y validar la identidad en múltiples servicios públicos y privados.

Desde abril de 2026, los ciudadanos en República Dominicana pueden indicar en su nueva cédula si desean ser donantes de órganos y tejidos.

El proceso es voluntario, sencillo y puede hacerse tanto en línea como de forma presencial.

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Cómo registrarte como donante

Para incluir tu información en la nueva cédula tienes dos opciones:

Paso a paso

1. En línea

Accede al portal del Incort.

Completa el formulario de consentimiento informado.

Firma digitalmente.

Recibirás una confirmación por correo electrónico.

2. Presencial

Acude a un centro de cedulación de la Junta Central Electoral (JCE).

Expresa tu decisión y firma el consentimiento.

También puedes presentar tu carnet de donante del Incort, si ya lo tienes.

Una vez completado el proceso, tu decisión quedará registrada y aparecerá un ícono en tu cédula de identidad que te identifica como donante.

Qué puedes autorizar

Al llenar el consentimiento, puedes elegir entre:

Donar todos los órganos y tejidos viables

Donar solo órganos

Donar solo tejidos

Cómo cambiar o retirar tu decisión

Si en algún momento cambias de opinión, puedes:

Modificar o eliminar tu condición de donante en línea

Solicitar el cambio en un centro de cedulación

El proceso es igual de sencillo y puede hacerse en cualquier momento.

Un punto clave: la familia

Aunque tu decisión quede registrada en la nueva cédula, en el país la última palabra la tienen los familiares. Por eso, las autoridades recomiendan comunicar tu decisión a tus seres cercanos para que pueda respetarse.

Dónde obtener más información

Puedes acudir directamente al Incort, en la calle Presidente Hipólito Yrigoyen #17 B, Zona Universitaria, Distrito Nacional, en horario laboral.

Registrar tu voluntad como donante es un paso que puede salvar vidas, pero requiere información y decisión consciente.