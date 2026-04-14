El domingo 12 de abril, la Junta Central Electoral (JCE) dejó abierto el proceso de renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral a nivel nacional.
Más de 9 millones de dominicanos y dominicanas están llamados adquirir la nueva cédula, la cual, como aspectos novedosos, incluye un chip criptográfico que permitirá almacenar datos cifrados, firmar documentos digitalmente y validar la identidad en múltiples servicios públicos y privados.
Desde abril de 2026, los ciudadanos en República Dominicana pueden indicar en su nueva cédula si desean ser donantes de órganos y tejidos.
El proceso es voluntario, sencillo y puede hacerse tanto en línea como de forma presencial.
Cómo registrarte como donante
Para incluir tu información en la nueva cédula tienes dos opciones:
Paso a paso
1. En línea
- Accede al portal del Incort.
- Completa el formulario de consentimiento informado.
- Firma digitalmente.
- Recibirás una confirmación por correo electrónico.
2. Presencial
- Acude a un centro de cedulación de la Junta Central Electoral (JCE).
- Expresa tu decisión y firma el consentimiento.
- También puedes presentar tu carnet de donante del Incort, si ya lo tienes.
Una vez completado el proceso, tu decisión quedará registrada y aparecerá un ícono en tu cédula de identidad que te identifica como donante.
Qué puedes autorizar
Al llenar el consentimiento, puedes elegir entre:
- Donar todos los órganos y tejidos viables
- Donar solo órganos
- Donar solo tejidos
Cómo cambiar o retirar tu decisión
Si en algún momento cambias de opinión, puedes:
- Modificar o eliminar tu condición de donante en línea
- Solicitar el cambio en un centro de cedulación
El proceso es igual de sencillo y puede hacerse en cualquier momento.
Un punto clave: la familia
Aunque tu decisión quede registrada en la nueva cédula, en el país la última palabra la tienen los familiares. Por eso, las autoridades recomiendan comunicar tu decisión a tus seres cercanos para que pueda respetarse.
Dónde obtener más información
Puedes acudir directamente al Incort, en la calle Presidente Hipólito Yrigoyen #17 B, Zona Universitaria, Distrito Nacional, en horario laboral.
Registrar tu voluntad como donante es un paso que puede salvar vidas, pero requiere información y decisión consciente.