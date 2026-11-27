Los ciudadanos interesados en saber si figuran entre los beneficiarios del Bono Navideño 2026 pueden consultar la información oficial publicada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

La institución dispone de una sección de preguntas frecuentes sobre el Bono Navideño Supérate 2026, donde explica cómo verificar si una persona está incluida en el programa y cuáles son los canales disponibles para recibir asistencia.

Preguntas frecuentes sobre el Bono Navideño Supérate 2026

¿Qué es el Bono Navideño Supérate 2026?

Es un apoyo económico único de RD$1,500.00 otorgado por el Gobierno de la República Dominicana, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, destinado a la compra de alimentos y bienes priorizados durante la época navideña.

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¿Cuándo se entrega el Bono Navideño Supérate 2026?

La entrega inicia a partir del domingo 29 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son las modalidades de entrega?

Depósito en cuenta: transferencia directa a la cuenta activa de los beneficiarios de los programas de Supérate.

Tarjeta física de único uso: entrega presencial a ciudadanos elegibles a través de las instituciones aliadas.

¿Cómo se activa la tarjeta física?

La tarjeta (azul con motivos navideños, emitida por Banreservas) debe activarse antes de su uso siguiendo estos pasos:

Llamar al (809) 920-2004 (servicio disponible las 24 horas). Digitar en orden los 16 dígitos ubicados en el reverso (primero la línea superior de 8 dígitos y luego la inferior).

Nota importante: La línea (809) 920-2004 es exclusiva para activaciones. Para consultas o reclamos sobre el bono, comuníquese directamente con Supérate.

¿Es necesario inscribirse para recibir el Bono Navideño Supérate 2026?

No. No existen enlaces ni formularios de registro, ni el trámite tiene costo. La selección se realiza exclusivamente mediante el análisis socioeconómico del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), en cruce con registros oficiales (JCE, TSS, Ministerio de Hacienda, Superintendencia de Bancos, SISALRIL, DGII y DGCP).

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad?

Ser nacional dominicano residente en el país y poseer cédula de identidad y electoral.

Encontrarse en condición de pobreza, vulnerabilidad o afectación socioeconómica según el SIUBEN.

Ser persona beneficiaria activa de Supérate (para depósito en cuenta) o percibir ingresos iguales o inferiores a RD$38,158.53 mensuales (para tarjeta de único uso).

¿Qué entidades participan en la distribución de la tarjeta?

El Gobierno coordina la entrega a nivel nacional a través de instituciones estatales, gobiernos locales, cámaras legislativas, iglesias, juntas de vecinos, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones campesinas y centrales sindicales.

¿Dónde y en qué puede utilizarse el Bono Navideño Supérate 2026?

En comercios afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) y establecimientos habilitados (supermercados, colmados, tiendas departamentales y mayoristas) para adquirir alimentos y bienes priorizados dentro del territorio nacional. No es válido en ferreterías, gasolineras ni comercios del sector automotriz, entre otros rubros no autorizados.

¿Puede canjearse por dinero en efectivo?

No. La tarjeta no permite retiros en cajeros automáticos ni puede ser canjeada por efectivo en ningún comercio.

¿Cuántas tarjetas puede activar una persona?

Una por cédula.

¿Es posible recibir tanto el depósito como la tarjeta?

No. Cada beneficiario recibe el aporte por una única vía.

¿El Bono Navideño Supérate 2026 es transferible?

No. Es personal, intransferible y se vincula a una sola cédula.

¿Cuál es la fecha límite para utilizar el Bono Navideño Supérate 2026?

Hasta el 31 de marzo de 2027.

Consultas y asistencia ciudadana

¿Cómo verificar si soy persona beneficiaria del Bono Navideño Supérate 2026?

A través de las oficinas de servicio de Supérate (superate.gob.do/oficinas-de-servicios) o llamando al Centro de Contacto: 809-920-2081, 1-809-200-0063 y 1-809-200-0064.

¿Cómo reportar inconvenientes con el Bono Navideño Supérate 2026 o la tarjeta?

Beneficiarios de Supérate (depósito en cuenta): acudir a una oficina de servicio o llamar al Centro de Contacto (809-920-2081, 1-809-200-0063, 1-809-200-0064).

Portadores de tarjeta de único uso: contactar al Centro de Contacto de Supérate. Si la incidencia corresponde a la activación, llamar al (809) 920-2004 (Banreservas).

¿Qué hacer si no he recibido el Bono Navideño Supérate 2026?

Beneficiarios de Supérate: verificar el estatus de su cuenta en las oficinas de servicio o el Centro de Contacto.

No beneficiarios de Supérate: la asignación depende de la elegibilidad determinada por el SIUBEN y la distribución realizada por las instituciones aliadas.

¿Dónde reclamar si fui informado como persona beneficiaria pero no he recibido el aporte?

Las personas beneficiarias de Supérate pueden formalizar su reclamo en cualquier oficina de servicio (superate.gob.do/oficinas-de-servicios) o mediante el Centro de Contacto (809-920-2081, 1-809-200-0063, 1-809-200-0064).

¿Por qué razones puede ser excluida una persona solicitante?

Por no cumplir con los criterios socioeconómicos del SIUBEN o por percibir ingresos superiores a RD$38,158.53, independientemente de que provengan del sector formal, informal, pensiones u otras fuentes.

¿Qué hacer en caso de pérdida de la tarjeta?

Si es persona beneficiaria de Supérate, el monto se acredita directamente en su cuenta activa, por lo que no requiere tarjeta física adicional. En caso de extravío de su tarjeta habitual Supérate, repórtelo de inmediato en una oficina de servicio.

¿Cómo proceder ante cobros indebidos, maltrato o rechazo de la tarjeta en un comercio?

Los comercios tienen prohibido aplicar recargos, alterar precios, retener la tarjeta o entregar efectivo. Asimismo, deben garantizar un trato respetuoso y atención preferencial a adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad. Reporte cualquier irregularidad en las oficinas de servicio o al Centro de Contacto (809-920-2081, 1-809-200-0063, 1-809-200-0064).

¿Cómo se garantiza la protección de los datos personales?

Toda la información es tratada bajo estricta confidencialidad conforme a la Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos Personales.

Prevención de fraude y seguridad

¿Son legítimos los enlaces enviados por WhatsApp para registrarse?

No. Se trata de intentos de estafa. Supérate no realiza inscripciones por mensajería ni enlaces externos. Infórmese únicamente en superate.gob.do y @superaterdo.

¿Qué hacer si solicitan datos personales para gestionar el Bono Navideño Supérate 2026?

No entregue información personal. Ninguna entidad solicita datos por llamadas, correos o mensajes para tramitar este beneficio. Denuncie el hecho por los canales oficiales.

¿Debe pagarse algún monto por recibir el Bono Navideño Supérate 2026 o tramitar la tarjeta?

No. El bono es totalmente gratuito. Cualquier cobro constituye una estafa y debe ser reportado de inmediato.

¿Es legal cambiar la tarjeta por efectivo o entregar algo a cambio?

No. El bono es una transferencia no condicionada. Rechace cualquier exigencia o propuesta de cambio por efectivo y repórtela a Supérate.

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