Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por disparar contra un supervisor de bares del hotel Cofresí Palm, en Puerto Plata, en un hecho ocurrido la noche del 12 de abril de 2025, informó el Ministerio Público.

Faustino Silverio Ferreira fue declarado culpable de tentativa de asesinato y porte y uso ilegal de arma de fuego, en perjuicio de Waldys Emmanuel Ventura Vega, quien sufrió heridas de bala que requirieron intervenciones médicas por traumas en el tórax y la pelvis, además de fracturas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Silverio Ferreira llegó al hotel alrededor de las 11:49 de la noche en una yipeta Ford Escape negra y permaneció dentro del vehículo durante aproximadamente 20 minutos, a la espera de que la víctima terminara su jornada laboral.

Cuando Ventura Vega salió de las instalaciones, a las 12:09 de la madrugada del 13 de abril, el ahora condenado descendió del vehículo y le disparó varias veces con un revólver.

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La víctima intentó defenderse y forcejeó con su agresor. Las detonaciones alertaron al personal de seguridad del establecimiento, cuyos miembros intervinieron, desarmaron al atacante y lo retuvieron hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional, que lo arrestaron en flagrante delito.

El empleado recibió asistencia médica inicial en el hotel y posteriormente fue trasladado a un centro especializado, donde fue intervenido por las lesiones sufridas.

Pruebas y condena por tentativa de asesinato

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales, testimoniales y audiovisuales para sustentar la acusación contra Silverio Ferreira.

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata, presidido por la jueza Jakayra Veras, acogió la calificación jurídica presentada por la Fiscalía y lo condenó por violación de los artículos 2, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal, relativos a la tentativa de asesinato, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La pena deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.

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