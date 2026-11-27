La entrega del Bono Navideño 2026 comenzará este domingo 29 de noviembre, fecha a partir de la cual 2,753,781 personas recibirán los RD$1,500 correspondientes al programa La Brisita Navideña, según informó el Gobierno dominicano.

El beneficio llegará a los ciudadanos mediante dos modalidades: transferencias bancarias adicionales para familias inscritas en Supérate y tarjetas físicas de un solo uso distribuidas por el Gabinete de Política Social.

La distribución contempla a 1,433,781 familias pertenecientes al programa Supérate, que recibirán una transferencia adicional de RD$1,500, mientras que el Gabinete de Política Social entregará 1,320,000 tarjetas respaldadas por el Banco de Reservas, cada una con ese mismo monto.

De esta manera, el programa alcanzará a un total de 2,753,781 beneficiarios.

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¿Quiénes recibirán las tarjetas del Bono Navideño 2026?

La selección de los beneficiarios se realiza mediante el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), institución encargada de recopilar y administrar información socioeconómica de los hogares dominicanos.

De acuerdo con los criterios anunciados para el programa, las personas que recibirán las tarjetas físicas deben tener ingresos mensuales inferiores a RD$38,156. Quienes superen ese nivel de ingresos quedan excluidos de esta modalidad, según la información suministrada por el Gobierno.

Las tarjetas se distribuirán de manera proporcional a la densidad poblacional de cada municipio y distrito municipal, mediante organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, iglesias, clubes deportivos y gobiernos locales.

¿Dónde se podrá utilizar el Bono Navideño de RD$1,500?

Las tarjetas físicas podrán utilizarse en colmados afiliados a la Red de Abastecimiento Social, así como en supermercados y otros establecimientos comerciales habilitados a nivel nacional.

El Gobierno informó que entre el 65 % y el 70 % de los fondos entregados mediante estas tarjetas se consume directamente en colmados afiliados a esa red.

¿Cómo consultar el Bono Navideño 2026?

Los ciudadanos interesados en saber si figuran entre los beneficiarios del Bono Navideño 2026 pueden consultar la información oficial publicada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

La institución dispone de una sección de preguntas frecuentes sobre el Bono Navideño Supérate 2026, donde explica cómo verificar si una persona está incluida en el programa y cuáles son los canales disponibles para recibir asistencia.

La verificación también puede solicitarse en las oficinas de servicio de Supérate o a través de su Centro de Contacto, mediante los teléfonos 809-920-2081, 1-809-200-0063 y 1-809-200-0064.

Supérate advierte que no es necesario pagar ni completar formularios de inscripción para recibir el beneficio. La selección se realiza mediante los criterios socioeconómicos establecidos para el programa.

¿Los dominicanos residentes en el exterior tendrán facilidades para importar regalos?

Como parte de las medidas anunciadas para la temporada navideña, los dominicanos residentes en el exterior podrán importar artículos destinados a regalos y uso personal por un monto de hasta US$ 5,500.

La disposición forma parte de las facilidades contempladas por el Gobierno durante las festividades de Navidad.

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