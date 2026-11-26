Los ciudadanos pueden verificar en línea si fueron seleccionados para recibir los RD$ 1,500 del Bono Navideño 2026, conocido como La Brisita Navideña, mediante una plataforma habilitada por el Gobierno.

Para realizar la consulta, deben ingresar al portal brisitanavidena.superate.gob.do, escribir su número de cédula y pulsar la opción "Consultar". El sistema indicará si figuran entre los beneficiarios.

El beneficio contempla un aporte único de RD$ 1,500 y llegará a 2,753,781 personas mediante dos modalidades: transferencias bancarias a beneficiarios activos de Supérate y tarjetas físicas de un solo uso.

La entrega está prevista para comenzar el domingo 29 de noviembre.

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La selección de los beneficiarios se realiza mediante la evaluación socioeconómica del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), por lo que no es necesario inscribirse ni pagar para acceder al programa.

Supérate advierte que no existen formularios de registro ni enlaces externos para solicitar el bono. Las personas que necesiten asistencia pueden comunicarse con la institución a través de los teléfonos 809-920-2081, 1-809-200-0063 y 1-809-200-0064.

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