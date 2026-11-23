El Gobierno habilitó el portal de consulta de La Brisita Navideña 2026 para que los ciudadanos verifiquen si están entre los beneficiarios de la ayuda económica de RD$1,500 que se distribuirá durante la temporada navideña.

La consulta se realiza en línea, a través de una plataforma que solicita el número de cédula para comprobar si la persona califica para recibir el bono.

¿Cómo consultar el bono navideño 2026 con la cédula?

Para verificar si eres beneficiario de La Brisita Navideña, sigue estos pasos:

1. Entra al portal oficial

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Accede al sitio habilitado por el Gobierno para consultar el Bono Navideño:

https://brisitanavidena.superate.gob.do/

2. Digita tu número de cédula

En el formulario que aparece en pantalla, introduce tu número de cédula en el campo indicado, asegurándote de que los datos estén correctos.

3. Pulsa “Consultar”

Después de escribir tu cédula, presiona el botón “Consultar” para enviar la información al sistema.

4. Verifica el resultado

La plataforma te indicará si figuras en la consulta de beneficiarios del bono navideño. El beneficio anunciado es de RD$1,500.

¿Cuánto dinero entrega el bono navideño?

El Bono Navideño 2026 contempla una ayuda económica de RD$1,500 para personas seleccionadas por el programa.

La distribución se realizará mediante transferencias a beneficiarios de Supérate y tarjetas físicas de un solo uso, según los mecanismos establecidos por las autoridades.

¿Quiénes pueden recibir La Brisita Navideña?

El programa está dirigido a personas y hogares en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, pobreza o desempleo, identificados mediante los mecanismos de evaluación y selección de las instituciones responsables.

La selección toma en cuenta criterios socioeconómicos, registros institucionales y verificaciones de las condiciones de los hogares. El bono no supone una inscripción abierta para toda la población.

¿Dónde consultar el bono navideño?

La consulta debe realizarse exclusivamente en el portal oficial de Supérate habilitado para el Bono Navideño 2026.

Se recomienda evitar enlaces enviados por desconocidos, páginas no oficiales o solicitudes de pago para gestionar la entrega del beneficio.

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