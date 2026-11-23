Las negociaciones climáticas más importantes del mundo no lograron alcanzar un acuerdo, al producirse una ruptura insalvable entre un grupo de países encabezado por Arabia Saudita y otra coalición respaldada por la Unión Europea (UE).

La UE, el Reino Unido, Noruega, Canadá, Panamá, Vanuatu y un grupo de los países menos desarrollados fueron algunos de los que afirmaron que no podían apoyar el acuerdo principal de la COP31, dado que no mencionaba el papel de los combustibles fósiles en el cambio climático.

«Resulta inaceptable que contemos con un pacto climático que no hace referencia alguna a los combustibles fósiles, ni tampoco a la transición para abandonarlos», declaró Darragh O’Brien, ministro de Clima de Irlanda —el país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE— ante los aplausos de los asistentes en la reunión final, que congregó a casi 200 países.

«No respaldaremos una decisión que no responde a la evidencia científica y que, de hecho, corre el riesgo de profundizar la brecha entre los compromisos globales y las medidas necesarias», afirmó.

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El fracaso de las negociaciones reflejó tensiones geopolíticas más amplias, las cuales prolongaron las dos semanas de conversaciones durante dos días adicionales, convirtiéndola en la sesión de la COP más larga convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 31 años. La última vez que unas negociaciones de este tipo no lograron un acuerdo final fue en 2009, en Copenhague.

El denominado «Acuerdo de Antalya» enfrentó obstáculos insuperables con respecto a la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la insistencia de los países productores de petróleo y gas en promover tecnologías de captura de carbono. Asimismo, surgieron disputas persistentes sobre los objetivos de financiación para hacer frente al cambio climático, e incluso sobre los informes científicos.

El encuentro de este año tuvo lugar en un contexto marcado por la crisis energética y las tensiones económicas, sumado a meses de calor extremo, incendios e inundaciones, que provocaron desastres catastróficos en países como Nepal.

El representante de Arabia Saudita defendió el respaldo del grupo árabe —compuesto por 22 naciones— por las tecnologías de captura de carbono, una opción que permitiría continuar con la producción de petróleo y gas. «Si el cambio climático es, como algunos han señalado hoy, algo tan importante, no tiene sentido que se descarten soluciones concretas», afirmó, añadiendo que el grupo árabe «seguirá manteniendo una actitud constructiva».

A medida que la reunión final se volvía más tensa, Arabia Saudita recibió el respaldo de Qatar, Irán y Rusia, entre otros petroestados. «No podemos aceptar ninguna redacción que mencione los combustibles fósiles», declaró un representante de Rusia.

China, el mayor emisor anual a nivel mundial, también aceptó la propuesta de acuerdo —que no incluía ninguna mención de los combustibles fósiles—, al igual que India.

El presidente de la COP31, Murat Kurum, señaló que Turquía —país anfitrión de la cumbre— y Australia —encargada de supervisar las negociaciones— habían trabajado «día y noche» con los demás países para intentar alcanzar un acuerdo.

Uno de los pilares del acuerdo fue el objetivo principal propuesto por Turquía: lograr que, para 2035, el 35 % del consumo final de energía a nivel mundial provenga de fuentes eléctricas.

La cumbre climática de este año fue la primera celebrada tras la publicación de un informe de la ONU que advertía que el aumento de la temperatura global superaría el umbral de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un límite acordado por los países en el marco del Acuerdo de París hace más de una década, y a partir del cual se intensifican los fenómenos meteorológicos extremos.

La insistencia en incluir la transición para abandonar los combustibles fósiles en Antalya daba continuidad a un acuerdo ya alcanzado en la COP28 de Dubái, el cual un gran número de países presentes en la COP31 pretendía reforzar.

A pesar de que no se logró un acuerdo global, se aprobaron varias medidas, entre ellas el compromiso de garantizar una «transición justa» para los trabajadores y las comunidades que dependen de los combustibles fósiles.

Stephen Victor, ministro de Pesca, Medio Ambiente y Cambio Climático de Palaos, afirmó que la COP31 «no fue un fracaso absoluto», argumentando que se lograron avances en otros aspectos de las negociaciones, especialmente al poner el foco en los océanos.

No obstante, el secretario general de la ONU, António Guterres —quien se acerca al final de su mandato tras haber sido un firme defensor de la causa climática—, expresó su «profunda decepción» por la falta de consenso sobre un resultado integral. «Comparto la profundísima frustración de todos aquellos que esperaban que los gobiernos estuvieran a la altura del momento que exige la crisis climática».

Attracta Mooney y Kenza Bryan. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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