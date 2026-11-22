El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a nueve provincias y el Distrito Nacional el nivel de alerta verde ante las condiciones meteorológicas asociadas a una vaguada que afecta el territorio dominicano.

La disposición fue comunicada este domingo 22 de noviembre, luego de que el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtiera sobre la incidencia del fenómeno en distintos niveles de la troposfera.

Las demarcaciones bajo alerta son el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Hato Mayor, Santiago, La Vega, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Altagracia y Samaná.

De acuerdo con el COE, la vaguada, junto con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, favorece la formación de nubes que podrían generar aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

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Ante estas condiciones, el organismo recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

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