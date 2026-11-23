El Gobierno comenzará a distribuir el domingo 29 de noviembre los bonos navideños de RD$1,500 correspondientes al programa La Brisita Navideña 2026, dirigido a personas y hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica.

Para este año se anunciaron 2,753,781 bonos, que serán entregados mediante dos modalidades: transferencias directas a beneficiarios de Supérate y tarjetas físicas distribuidas a través de organizaciones comunitarias e instituciones.

El programa contempla una inversión aproximada de RD$4,130.7 millones, según los datos ofrecidos por el Gobierno.

¿Quiénes pueden recibir el bono navideño de RD$1,500?

La Resolución Administrativa DG-071-2026 de la Dirección de Desarrollo Social Supérate establece los criterios para seleccionar a los beneficiarios.

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Entre las condiciones figuran:

Ser dominicano o dominicana y residir en República Dominicana.

Tener cédula de identidad y electoral.

Encontrarse en situación de pobreza, vulnerabilidad o afectación socioeconómica, de acuerdo con los indicadores del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y las verificaciones territoriales.

Ser beneficiario de alguno de los programas de protección social de Supérate.

La resolución también establece un límite de ingresos de RD$38,158.53 para las personas que recibirán el bono mediante tarjetas físicas de un solo uso.

Supérate y el Siuben realizarán cruces de información y verificaciones para identificar a las personas que cumplen las condiciones establecidas.

¿Cómo se entregará el bono navideño?

El Gobierno anunció dos modalidades de distribución:

1. Transferencias a beneficiarios de Supérate

Un total de 1,433,781 personas recibirán los RD$1,500 mediante transferencias directas a sus cuentas activas de los programas de protección social.

Los fondos estarán disponibles a partir del mediodía del domingo 29 de noviembre.

2. Tarjetas físicas

Los restantes 1,320,000 bonos serán distribuidos mediante tarjetas de RD$1,500, a través de juntas de vecinos, iglesias, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Estas tarjetas podrán utilizarse en establecimientos comerciales habilitados, incluidos colmados y supermercados.

¿Dónde consultar si eres beneficiario del bono navideño?

Las personas interesadas pueden acceder al portal habilitado por Supérate para consultar el bono navideño:

https://brisitanavidena.superate.gob.do/

La plataforma corresponde al servicio de consulta de beneficiarios del Bono de Navidad 2026.

¿Dónde se puede utilizar la tarjeta de RD$1,500?

El dinero del bono está destinado a la compra de alimentos y bienes priorizados por Supérate.

La resolución establece que las tarjetas podrán canjearse en los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) y en otros establecimientos autorizados.

Los comercios participantes no podrán cobrar recargos por utilizar la tarjeta, retenerla, entregar dinero en efectivo a cambio del bono ni alterar los precios de los productos por razón de su uso.

¿Qué pasa si una persona no cumple los requisitos?

La selección de los beneficiarios se realizará mediante los criterios socioeconómicos establecidos por Supérate, con apoyo del Siuben y las verificaciones territoriales.

Por tanto, la entrega del bono no es automática para todas las personas que lo soliciten. El cumplimiento de las condiciones establecidas y la identificación dentro del proceso de selección determinarán el acceso al beneficio.

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