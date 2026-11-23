La iniciativa contempla la entrega de 2,753,781 bonos, divididos en dos modalidades: 1,433,781 transferencias directas a beneficiarios de los programas de Supérate y 1,320,000 tarjetas físicas que serán distribuidas a través de juntas de vecinos, iglesias, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

El programa cuenta con una inversión de RD$4,130.7 millones, según las informaciones ofrecidas por las autoridades.

¿Quiénes pueden recibir el bono navideño?

De acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección de Desarrollo Social Supérate, podrán acceder a la ayuda personas dominicanas residentes en el país que se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica.

Entre los requisitos para recibir las tarjetas físicas figura tener ingresos de hasta RD$38,158.53, además de cumplir con los criterios de selección y verificación establecidos por las autoridades.

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La identificación de los beneficiarios se realizará con apoyo del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), mediante cruces de información y verificaciones territoriales.

¿Cómo se entregarán los RD$1,500?

El Gobierno utilizará dos mecanismos para distribuir el bono navideño:

Transferencias electrónicas: 1,433,781 personas recibirán el dinero directamente en sus cuentas vinculadas a los programas de Supérate.

1,433,781 personas recibirán el dinero directamente en sus cuentas vinculadas a los programas de Supérate. Tarjetas físicas: se distribuirán 1,320,000 tarjetas con un balance de RD$1,500, a través de organizaciones comunitarias, iglesias y gobiernos locales.

Las transferencias estarán disponibles a partir del mediodía del domingo 29 de noviembre.

¿Dónde se puede utilizar el bono?

Las tarjetas podrán utilizarse para comprar alimentos y otros productos autorizados en los establecimientos comerciales afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) y otros comercios habilitados.

La normativa prohíbe que los establecimientos cobren recargos por el uso de las tarjetas, las retengan o entreguen dinero en efectivo a cambio del bono.

El beneficio tiene un valor único de RD$1,500 por tarjeta y forma parte del programa de asistencia económica que el Gobierno distribuye durante la temporada navideña.