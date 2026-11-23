El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a República Dominicana avanzar en la reducción de los subsidios a los combustibles y la electricidad para liberar recursos que puedan destinarse al gasto social y a la inversión pública.

La recomendación figura en la declaración final de la misión técnica del organismo, que visitó Santo Domingo del 11 al 20 de noviembre para realizar la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026.

El FMI considera prioritario reducir el costo de los subsidios a los combustibles mediante la implementación de un nuevo mecanismo automático de fijación de precios y una mejor focalización de las ayudas hacia los grupos más vulnerables.

En el sector eléctrico, plantea continuar las reformas, mejorar la focalización de los subsidios, aplicar ajustes graduales de las tarifas y reducir las pérdidas de distribución. También señala la necesidad de incorporar nueva capacidad de generación para disminuir los costos del sistema.

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Según el organismo, estas medidas permitirían proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas ante nuevos aumentos de los precios internacionales de los combustibles y crear espacio para la inversión pública.

FMI advierte sobre aumento del déficit fiscal

El organismo señaló que las presiones fiscales han aumentado debido al encarecimiento de la energía. Como el traslado de los mayores precios internacionales a los consumidores locales ha sido parcial, el gasto en subsidios a los combustibles y la electricidad se ha incrementado significativamente.

La propuesta de presupuesto reformulado de noviembre de 2026 contempla un déficit fiscal equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB), un punto porcentual por encima del presupuesto original.

El FMI también indicó que el crecimiento real del gasto primario supera el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que las autoridades han planteado la posible activación de la cláusula de escape.

Ante este escenario, recomendó garantizar el cumplimiento de la ley y respetar la meta de déficit presupuestario de 3.4 % del PIB para 2027. Asimismo, consideró necesario mantener una trayectoria de consolidación fiscal que permita reducir gradualmente la deuda pública, con miras a alcanzar el objetivo de 40 % del PIB para 2035.

Entre las medidas de mediano plazo, el organismo incluyó la elaboración de una estrategia para aumentar los ingresos internos, racionalizar los gastos tributarios y continuar fortaleciendo la administración tributaria.

Economía crecería 4.6 % en 2026

En su evaluación, el FMI destacó la recuperación de la actividad económica dominicana durante 2026. Después de crecer 2.1 % en 2025, el producto interno bruto real aumentó 4.6 % durante los primeros tres trimestres de este año.

El repunte estuvo impulsado principalmente por los servicios, en particular el turismo y la intermediación financiera, así como por la construcción.

El organismo proyecta que el crecimiento alcance 4.6 % al cierre de 2026 y 4.4 % en 2027, antes de converger gradualmente hacia un ritmo de 5 % en el mediano plazo.

No obstante, advirtió que las perspectivas están expuestas a riesgos externos, entre ellos la volatilidad de los precios de las materias primas, especialmente los combustibles, y unas condiciones financieras internacionales más restrictivas.

Inflación y política monetaria

El FMI señaló que la inflación se ha mantenido por encima del rango meta del Banco Central, de 4 % más o menos un punto porcentual, desde abril de 2026, debido en gran medida al aumento de los precios internacionales de los combustibles.

Aunque las presiones inflacionarias se han moderado, el organismo prevé que persistan hasta 2027, también por el incremento de los precios de los alimentos asociado al fenómeno de El Niño.

La proyección es que la inflación regrese al rango meta a finales de 2026 y converja hacia el centro de la meta, de 4 %, para 2028.

En ese contexto, consideró adecuada la orientación actual de la política monetaria y respaldó la posibilidad de que el Banco Central adopte una postura más restrictiva si las presiones inflacionarias se intensifican. También recomendó mantener el régimen de tipo de cambio flotante.

FMI plantea reformas para elevar la productividad

Para sostener el crecimiento económico en el mediano plazo, el organismo consideró necesario reactivar las reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación laboral y reducir la informalidad.

También señaló como prioridades fortalecer la educación y la salud, mejorar la infraestructura física y digital, diversificar las exportaciones, impulsar actividades de mayor valor agregado y profundizar los mercados financieros.

El FMI advirtió que los retrasos en la aplicación de estas reformas podrían debilitar las perspectivas económicas del país.

La misión estuvo encabezada por Michael Perks y sostuvo reuniones con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, y representantes de los sectores público, privado y de la sociedad civil.

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