Una persona que devenga el salario mínimo de las grandes empresas del sector privado en República Dominicana necesita trabajar 30.7 horas para comprar GTA 6, según un análisis de los expertos en videojuegos de Playcasino.com, que sitúa al país en el puesto 12 entre 24 mercados evaluados.

El estudio tomó como referencia el precio de US$ 79.99 de la edición estándar del videojuego en la PlayStation Store de Estados Unidos, equivalente a unos RD$ 4,840, y lo comparó con el salario mínimo por hora de RD$ 157.28 en el país.

El cálculo considera el salario mínimo mensual de RD$ 29,988, vigente desde febrero de 2026 para las grandes empresas del sector privado no sectorizado, distribuido entre las 44 horas de la jornada laboral semanal establecida por ley.

República Dominicana no cuenta con una tienda local de PlayStation Store, por lo que los usuarios realizan sus compras digitales a través de la plataforma estadounidense. De acuerdo con el análisis, esto permite adquirir el juego al precio de US$ 79.99, sin el cargo de impuestos aplicado en otros mercados.

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Aunque el precio figura entre los más bajos de los 24 países estudiados, el tiempo de trabajo necesario para pagarlo refleja la diferencia entre el costo del producto y la capacidad de compra de los consumidores.

República Dominicana frente a otros países

En el análisis, República Dominicana aparece por detrás de Puerto Rico, donde se necesitan 8.5 horas de trabajo para comprar el videojuego; Costa Rica, con 22.4 horas, y Panamá, con 26.5 horas.

En otros mercados de América Latina, el tiempo requerido es mayor: México registra 32.5 horas; Colombia, 32.7; Ecuador, 33.1; Paraguay, 37.6; Perú, 54.6; Venezuela, 57.8; Brasil, 61, y Argentina, 75.6 horas.

Australia ocupa el primer lugar de la clasificación, con apenas 4.9 horas de trabajo necesarias para adquirir GTA 6. Le siguen Reino Unido, con 5.5 horas; Irlanda, con 5.7; Alemania y Nueva Zelanda, con 5.8 horas cada uno.

Dónde cuesta menos y dónde cuesta más GTA 6

El precio de la edición estándar también varía entre los mercados analizados. Nueva Zelanda presenta el menor costo, con US$ 76.85, seguida de Brasil, con US$ 77.44.

Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela registran un precio de US$ 79.99. En México asciende a US$ 80.05 y en Canadá a US$ 80.64.

En el extremo opuesto, Uruguay presenta el precio más elevado, con US$ 97.59, seguido de Argentina, con US$ 96.79. Chile y Colombia registran US$ 95.19, mientras que Perú alcanza US$ 94.39 y Reino Unido, US$ 92.09.

Los expertos de Playcasino.com señalaron que República Dominicana se beneficia de comprar en la tienda estadounidense, sin el impuesto aplicado en otros mercados. Sin embargo, indicaron que, con el salario mínimo de las grandes empresas, se necesitan casi cuatro jornadas de ocho horas para adquirir el videojuego.

Cómo se realizó el análisis

Playcasino.com registró el 19 de noviembre de 2026 los precios de GTA 6 Standard en las tiendas de PlayStation de 24 países. A los montos les sumó los impuestos aplicados al momento del pago o los cargos incorporados por el emisor de la tarjeta, según el mercado.

Para calcular las horas de trabajo, dividió el precio final entre el salario mínimo vigente en cada país. En los casos en que el salario se establece de forma mensual, lo distribuyó entre las horas correspondientes a la jornada laboral legal.

En República Dominicana utilizó el salario mínimo mensual de RD$ 29,988 para las grandes empresas del sector privado no sectorizado, establecido mediante la Resolución CNS 001-2025 y vigente desde el 1 de febrero de 2026.

El análisis también advierte que, si se toma como referencia el salario mínimo de las microempresas dominicanas, de RD$ 16,993.20 mensuales, serían necesarias 54.3 horas de trabajo para comprar el videojuego.

La clasificación utilizó los valores sin redondear y los precios en dólares, con el tipo de cambio registrado por Open ER API el 19 de noviembre de 2026.

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