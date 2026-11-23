El dólar estadounidense se cotiza a RD$59.5429 para la compra y RD$59.9773 para la venta, de acuerdo con las tasas de cambio del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), correspondientes al cierre del viernes 20 de noviembre.

Estos valores sirven de referencia para las operaciones cambiarias de la institución este lunes 23 de noviembre de 2026.

Según el Banco Central, las tasas representan el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot negociadas durante la jornada del viernes y excluyen las operaciones de derivados financieros.

¿A cómo está el dólar para la compra y venta?

Para este lunes 23 de noviembre, las tasas de referencia del Banco Central son las siguientes:

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Compra: RD$59.5429 por dólar.

RD$59.5429 por dólar. Venta: RD$59.9773 por dólar.

La tasa de compra indica la cantidad de pesos que se recibe por cada dólar vendido, mientras que la tasa de venta corresponde al monto en pesos que se paga para adquirir un dólar.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estas tasas?

El Banco Central informó que los valores correspondientes al cierre del 20 de noviembre servirán de referencia para sus operaciones hasta este lunes 23 de noviembre.

La institución también precisó que la tasa de compra del mercado spot es la que debe utilizarse para la revaluación diaria de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria, del 14 de agosto de 2003.

Las tasas que aplican los bancos comerciales y las casas de cambio pueden diferir de las publicadas por el Banco Central, debido a las condiciones particulares de sus operaciones.

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