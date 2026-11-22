En el marco del World Government Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, el presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, destacó el potencial de la Ciudad Destino como plataforma para nuevas inversiones nacionales e internacionales.

Hazoury resaltó que “Dubái constituye para nuestro país un importante referente”, expresó esto al señalar que su experiencia en áreas como el turismo, desarrollo inmobiliario, logística, energía alternativa, servicios financieros e incentivos a la inversión coincide con la visión estratégica de la República Dominicana.

Asimismo, explicó que la Ciudad Destino comparte con ese emirato la visión y misión, adaptada a la realidad caribeña, de construir un espacio integral de primer mundo para vacacionar, vivir y trabajar, y así consolidarse como el mayor y más completo destino turístico privado de Latinoamérica.

Fernando Hazoury, durante sus diversas participaciones en el WGS, reconoció el papel del presidente Luis Abinader en la promoción internacional de la República Dominicana y en el fortalecimiento de las condiciones para atraer inversión extranjera.

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El empresario atribuyó al trabajo del mandatario y de su equipo la consolidación de un entorno favorable para la inversión privada, sustentado en la seguridad jurídica, la transparencia y la celeridad de los procesos.

“Ha sido el principal promotor, junto a su equipo, de colocar a la República Dominicana ante los ojos del mundo”, manifestó Hazoury al referirse al presidente Abinader.

Asimismo, resaltó la importancia de la colaboración entre el Estado y el sector privado como uno de los factores que han contribuido al crecimiento económico y al posicionamiento internacional del país.

Hazoury afirmó que Cap Cana se encuentra abierta a facilitar inversiones en desarrollos turísticos, inmobiliarios y de otras índoles, con la meta de alcanzar un crecimiento exponencial durante los próximos años.

“Disponemos de una real plataforma para el crecimiento futuro”, sostuvo, al referirse a la infraestructura ejecutada por Cap Cana, que asciende a más US$1,700 millones, que permite ofrecer a los inversionistas los recursos necesarios para desarrollar nuevos proyectos.

El presidente del Consejo destacó que la Ciudad Destino ha sido elegida por numerosos desarrolladores y codesarrolladores como hogar de sus inversiones, gracias a una propuesta que combina seguridad, infraestructura de primer nivel, exclusividad, diversificación y una oferta de servicios orientada tanto al turismo como a la residencia permanente.

En ese sentido, explicó que Cap Cana ha sido concebida también como una ciudad de primera y segunda vivienda, dirigida a familias, profesionales y personas retiradas que buscan integrar su vida cotidiana y el trabajo remoto con espacios de recreación y descanso.

De acuerdo con las cifras presentadas por Hazoury, Cap Cana cuenta con más de US$3,000 millones en inversiones de terceros, más de 9,700 habitaciones en operación y más de 9,000 en proceso de construcción, permitiendo que la Ciudad Destino genere más de 20,000 empleos directos e indirectos.

Hazoury señaló que el crecimiento de Cap Cana está acompañado de una estrategia de sostenibilidad corporativa que procura generar impactos positivos en los ámbitos social, económico y ambiental. Destacó el papel de la Fundación Cap Cana como brazo ejecutor de las iniciativas vinculadas con la conservación de los recursos naturales y la responsabilidad social de la empresa.

La celebración del World Government Summit en la República Dominicana constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los gobiernos, el sector privado y los actores internacionales, así como para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

Hazoury agradeció a los organizadores del evento, su alteza Shiekh Shakhboot Al Nahyan de Emiratos Árabes, al presidente Luis Abinader y al canciller Víctor “Ito” Bisonó por la distinción de elegir a la ciudad destino Cap Cana como sede para tan importante encuentro internacional.

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