El presidente Luis Abinader planteó avanzar en las gestiones para establecer una conexión aérea directa entre Dubái y República Dominicana, mediante la aerolínea Emirates, como parte de una estrategia para ampliar los intercambios turísticos y comerciales con los Emiratos Árabes Unidos.

La propuesta fue presentada este viernes durante la inauguración del Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina y el Caribe, que se celebra en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Abinader sostuvo que una ruta directa abriría posibilidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural, aunque precisó que sería necesario trabajar con las autoridades correspondientes y la aerolínea para crear las condiciones que permitan concretarla.

El mandatario también identificó oportunidades de inversión emiratí en el sector hotelero, la formación de personal turístico, las zonas francas y la infraestructura logística.

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En materia turística, mencionó tanto la inversión en nuevos establecimientos como la capacitación de trabajadores, la calidad de los servicios y la sostenibilidad. Sin embargo, no presentó compromisos específicos de inversión ni plazos para materializar esas iniciativas.

Sobre las zonas francas, planteó que República Dominicana puede atraer capital industrial, formación de trabajadores y transferencia de conocimientos para incorporar la producción nacional a cadenas internacionales de valor.

DP World y el puerto de Caucedo

Abinader citó la relación con la empresa emiratí DP World y el desarrollo del puerto de Caucedo como un ejemplo de la cooperación económica entre ambos países.

El jefe de Estado destacó las inversiones y ampliaciones anunciadas por la compañía, que opera infraestructura logística en el país, y propuso profundizar la conexión entre puertos, centros de distribución y empresas para facilitar el acceso de los productores dominicanos a mercados internacionales.

También llamó a fortalecer los vínculos entre empresarios dominicanos y emiratíes, facilitar el conocimiento de sus respectivos mercados e identificar socios comerciales.

Diálogo regional con representantes de varios países

Durante su intervención, el presidente defendió la aspiración dominicana de convertirse en un punto de conexión entre América Latina, el Caribe y Medio Oriente, apoyándose en su ubicación geográfica y su infraestructura.

En la inauguración participaron el ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto González, entre otras autoridades.

Abinader recordó que la iniciativa tuvo un primer impulso con el diálogo regional celebrado en República Dominicana en 2025 y que en febrero de 2026 se formalizó en Dubái el compromiso de continuar estos encuentros.

El mandatario sostuvo que los resultados de la cumbre deben medirse por los proyectos que puedan ejecutarse y no solamente por las declaraciones y reuniones. Por ello, pidió identificar iniciativas concretas, vincular a las instituciones y empresas responsables de ejecutarlas y establecer mecanismos para dar seguimiento a los compromisos.

El encuentro reúne a representantes gubernamentales, organismos internacionales y sectores empresariales para debatir sobre inversión, turismo, comercio, tecnología, logística y cooperación entre las regiones participantes.

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