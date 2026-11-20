Agentes de la Policía Nacional arrestaron a un joven de 21 años durante un operativo en el distrito municipal de La Canela, en Santiago, donde le incautaron una pistola sin documentación legal, 17 cápsulas para fusil calibre 5.56 milímetros y 87 porciones de presuntas sustancias narcóticas.

El detenido fue identificado como Jerimi Reyes Batista, alias Jeremi, quien, según el informe policial, intentó escapar al notar la presencia de los agentes que intervenían un presunto punto de venta y distribución de drogas.

La intervención fue realizada por miembros de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad (Dicrim), en coordinación con agentes de la Policía Preventiva.

Durante la requisa, los agentes encontraron una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, serie TCL97065, con su cargador y cinco cápsulas. Según la Policía, el joven no presentó documentos que autorizaran la tenencia y el porte del arma.

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También fueron incautadas 17 cápsulas calibre 5.56 milímetros para fusil, una balanza y 87 porciones de presuntas drogas, distribuidas en 45 de cocaína, 26 de marihuana y 16 de crack.

El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

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