La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que puso a disposición del Ministerio Público a un conductor que protagonizó una discusión con un agente de tránsito mientras este realizaba labores de regulación y fiscalización.

El hombre fue trasladado a la Fiscalía del sector Naco, donde deberá ser investigado por las circunstancias en que se produjo el incidente, según informó la institución. Durante el procedimiento, las autoridades también le decomisaron un arma de fuego.

La Digesett no ofreció detalles sobre el lugar exacto en que ocurrió la discusión, qué originó el altercado, si el conductor habría agredido o amenazado al agente, ni si el arma retenida tenía documentación legal.

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La institución indicó que el caso fue remitido al Ministerio Público para establecer posibles responsabilidades conforme a las disposiciones legales.

Asimismo, exhortó a los conductores a mantener una actitud de respeto y colaboración con los agentes durante los procedimientos de fiscalización en las vías públicas.

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