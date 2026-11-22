Cientos de feligreses de la comunidad católica de Santiago participaron este domingo en la caminata y el ceremonial "Un paso por mi familia", un acto convocado por la Arquidiócesis local con el propósito de promover los valores cristianos y fortalecer la unidad en los hogares.

La actividad religiosa se desarrolló bajo el lema "Bautismo y comunidad, camino de santidad". La jornada incluyó una caminata desde los alrededores del Estadio Cibao hasta el Parque Central, donde monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez encabezó una homilía.

En su sermón, monseñor Rodríguez Rodríguez hizo referencia a los hechos de violencia intrafamiliar como una de las principales amenazas que afectan a la familia dominicana.

El líder católico también mencionó otros males, como la desintegración de los hogares, la pobreza, la pérdida de valores, las adicciones, los embarazos en adolescentes y el abuso infantil, situaciones que, según expresó, requieren la atención y el compromiso de toda la sociedad, no solo de las autoridades.

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En ese orden, el arzobispo de Santiago manifestó preocupación por la falta de comunicación entre padres e hijos, la irresponsabilidad en la crianza, la influencia negativa de las redes sociales, la inseguridad y el debilitamiento de la fe.

El predicador exhortó a las familias a recuperar los principios humanos y cristianos que contribuyen a una convivencia basada en el respeto, la solidaridad y el amor.

Al referirse al lema de la jornada de este domingo, monseñor Rodríguez Rodríguez explicó que la vocación cristiana debe vivirse en comunidad y no de manera aislada, y advirtió que esto tiene que empezar en el hogar, con los padres y madres, quienes están llamados a asumir el papel de buenos pastores.

En su sermón, monseñor Rodríguez Rodríguez destacó que el amor debe expresarse mediante acciones concretas de misericordia, servicio y solidaridad, e indicó que estas prácticas deben comenzar dentro de las propias familias, porque el hogar constituye el primer espacio donde se aprende a amar, respetar, compartir, perdonar y servir a los demás.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más