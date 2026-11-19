El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje ofrecieron la noche de este jueves 19 de noviembre una cena de bienvenida a jefes de Estado y de Gobierno, representantes de organismos internacionales y líderes empresariales que participarán en el Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit) para América Latina y el Caribe.

La actividad se celebró en Cap Cana, provincia La Altagracia, donde se desarrollará la cumbre los días viernes 20 y sábado 21 de noviembre, con una agenda centrada en los desafíos regionales, las oportunidades económicas y la cooperación internacional.

Entre las autoridades anunciadas para el encuentro figuran los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras, y Rodrigo Paz, de Bolivia, así como la presidenta encargada de Ecuador, María José Pinto, cuya llegada está prevista para este viernes.

También se contempla la participación del primer ministro de Bahamas, Philip Davis; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y el premier de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio Wheatley.

Durante la cena, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, pronunció las palabras de bienvenida y destacó el potencial de República Dominicana para convertirse en un punto de encuentro y un corredor de diálogo entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos.

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El canciller resaltó la importancia de promover alianzas estratégicas que generen nuevas oportunidades de desarrollo y agradeció el respaldo del presidente Abinader a esta iniciativa de cooperación internacional.

Como presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Bisonó señaló que darán seguimiento a las propuestas que surjan durante los diálogos sobre tecnología, inversión, talento y mejores gobiernos, con el objetivo de transformar las ideas en acciones concretas.

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Abinader inaugurará la cumbre este viernes

El presidente Luis Abinader pronunciará las palabras inaugurales de la cumbre este viernes 20 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, dando inicio a una jornada de debates sobre las transformaciones de la economía mundial y el papel de los gobiernos en la construcción de sociedades más innovadoras, competitivas y sostenibles.

Posteriormente, a las 9:30 de la mañana, el mandatario dominicano participará junto al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el diálogo presidencial titulado "Los gobiernos y la nueva geografía de oportunidades".

En este espacio se abordará el aprovechamiento de la tecnología, el comercio y la inversión para crear nuevos corredores económicos, fortalecer la competitividad y ampliar las oportunidades de crecimiento regional.

La primera jornada también incluirá una intervención de Mohamed Yousef Al Sharhan, director general de World Governments Summit Organization.

Otro de los espacios destacados será el diálogo de alto nivel de ONU Turismo, titulado "Conectividad aérea en las Américas", en el que se analizarán estrategias para ampliar las conexiones aéreas, fortalecer la competitividad y promover la integración regional.

Meta RD 2036 formará parte de la segunda jornada

El sábado 21 de noviembre, la cumbre incluirá un espacio dedicado a Meta RD 2036, iniciativa que busca impulsar una visión de desarrollo a largo plazo para República Dominicana.

En el diálogo participarán el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski.

La conversación estará enfocada en la importancia de la coordinación institucional y la colaboración público-privada para convertir los objetivos nacionales de desarrollo en resultados concretos y medibles.

La Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe reunirá durante dos días a representantes gubernamentales, organismos internacionales y líderes empresariales para debatir iniciativas relacionadas con la innovación, la inversión y el fortalecimiento de la cooperación regional.