El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, planteó fortalecer las alianzas entre los países del Caribe y América Latina para aprovechar sus capacidades económicas y ampliar la cooperación en áreas como comercio, tecnología, investigación y desarrollo.
La propuesta fue expuesta durante el Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), celebrado en Cap Cana, donde Bisonó participó en el panel "Nuevos puentes, nueva influencia: ¿El futuro del Sur Global?", junto al canciller de Antigua y Barbuda, Everly Paul Chet Greene.
El funcionario dominicano señaló que los países de la región deben identificar qué bienes, servicios y capacidades pueden ofrecerse entre sí, y establecer acuerdos que permitan responder a esas necesidades con calidad y continuidad.
En ese contexto, mencionó las posibilidades de ampliar las alianzas públicas y privadas con Emiratos Árabes Unidos, especialmente en logística, inteligencia artificial, investigación y desarrollo.
Bisonó aborda cooperación comercial y seguridad regional
Durante el encuentro, Bisonó también sostuvo reuniones bilaterales con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y con el canciller de Antigua y Barbuda.
En la conversación con Ulloa, abordó oportunidades para ampliar el intercambio comercial entre República Dominicana y El Salvador, así como objetivos compartidos en materia de seguridad regional.
Con Greene trató los vínculos históricos y culturales entre ambos países y posibles iniciativas de cooperación educativa, entre ellas el impulso de la enseñanza del español en Antigua y Barbuda.
Diálogo regional incluyó inteligencia artificial e inversiones
El canciller dominicano tuvo a su cargo las palabras de apertura de la segunda jornada del diálogo, en las que destacó la necesidad de preparar a los gobiernos y las sociedades para los cambios tecnológicos y económicos.
Bisonó sostuvo que el desarrollo del talento humano debe ocupar un lugar central en esa preparación, al considerar que las personas son fundamentales para convertir las nuevas tecnologías en soluciones.
En el marco del evento también asistió al panel "META RD 2036: El futuro del Gobierno", en el que participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini; y el director de la División de Regiones de BID Invest, Eric Parrado Herrera.
La agenda del último día incluyó cinco mesas de trabajo sobre innovación gubernamental, conectividad, competitividad económica, formación del talento humano e inteligencia artificial. También se discutieron asuntos relacionados con cooperación regional, aviación, atracción de inversiones y energía.
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