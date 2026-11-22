La crecida del río Casuí arrastró una camioneta la noche del viernes 20 de noviembre y provocó la muerte de tres hombres en Hato Mayor, mientras organismos de socorro mantienen la búsqueda de una cuarta persona, presuntamente una mujer, que habría viajado con ellos.

El hecho ocurrió en el tramo que comunica Hato Mayor del Rey con el distrito municipal El Puerto, donde el tránsito vehicular se realizaba por un paso provisional debido a los trabajos de construcción de un puente sobre el afluente.

Los cuerpos fueron recuperados durante las labores de búsqueda realizadas el sábado. Entre los fallecidos figuran Cornelio Acosta Herrera, conocido como "Rafael el Pelú", de 61 años, y su hijo Luis Fernando Acosta, apodado "Pompo". El tercer fallecido fue identificado como Wilfrid Monpremier, de nacionalidad haitiana, oriundo de Saint-Raphaël, Haití.

La cuarta ocupante permanece desaparecida, según los reportes de los organismos de socorro, que continúan rastreando el río y sus alrededores.

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Un paso provisional en medio de la crecida

El accidente ocurrió en un punto donde se construye un puente para cruzar el río Casuí, por lo que los vehículos utilizaban un badén provisional.

De acuerdo con los reportes, la camioneta fue sorprendida por el aumento del caudal cuando sus ocupantes intentaban atravesar el paso durante la noche, y la corriente la arrastró.

La crecida cubrió el cruce provisional, lo que dificultó el tránsito en el lugar. Los reportes indican que los ocupantes regresaban de una cena cuando ocurrió el accidente.

Organismos de socorro recuperaron los cuerpos

En las labores participaron miembros de la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos de Hato Mayor y El Puerto, agentes de la Policía Nacional, personal de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y voluntarios de las comunidades.

Los cuerpos fueron recuperados en distintos puntos del río. Dos de las víctimas fueron localizadas dentro del vehículo, mientras la tercera fue encontrada río abajo.

Los cadáveres fueron trasladados para los procedimientos correspondientes, mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda de la mujer desaparecida.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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