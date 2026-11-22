El Gobierno anunció la distribución de 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas, además de un millón y medio de kits con productos de temporada, como parte del programa Navidad 360, presentado este domingo por el presidente Luis Abinader en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), también contempla la entrega de electrodomésticos y enseres del hogar mediante rifas, así como actividades recreativas y fiestas navideñas en distintas comunidades.

El director de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, informó que el programa incluye 63 actividades presidenciales, algunas encabezadas por Abinader y otras por la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama y ministros y funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, el anuncio no especificó cuánto costará el programa, cómo se seleccionarán las personas que recibirán los alimentos y los enseres ni en qué fechas se realizarán las entregas en cada comunidad.

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¿Qué contempla el programa Navidad 360?

Según Féliz Arbona, el Gobierno se propone distribuir 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas y un millón y medio de raciones crudas con productos propios de la temporada.

El funcionario mencionó también la elaboración de un millón y medio de kits de alimentos para entregar en el territorio nacional. El comunicado no aclara si estos kits corresponden a las mismas raciones crudas anunciadas previamente o si se trata de una partida adicional.

La programación incluye rifas de electrodomésticos y enseres del hogar para participantes de las actividades comunitarias. También se anunciaron 20 fiestas navideñas en distintos puntos del país, especialmente en el Gran Santo Domingo, mediante un acuerdo entre DASAC y el Banco de Reservas.

El lanzamiento se realizó en el parque Cristo Libre, en Cristo Rey, con presentaciones musicales, actividades recreativas y entrega de premios.

Gobierno anuncia 63 actividades presidenciales

Féliz Arbona explicó que de las 63 actividades previstas, algunas serán encabezadas directamente por Abinader y otras contarán con la representación de la vicepresidenta, la primera dama y funcionarios como los ministros José Ignacio Paliza y Andrés Bautista.

El programa forma parte de la Brisita Navideña, iniciativa gubernamental que agrupa actividades de asistencia social durante las festividades de diciembre.

Durante el acto, Abinader llamó a celebrar las fiestas en familia y a trabajar junto con iglesias, organizaciones sociales y entidades no gubernamentales para llevar ayuda a las comunidades.

El mandatario afirmó que el Gobierno busca ampliar las actividades navideñas respecto al año anterior y llevar asistencia a familias de distintas zonas del país.

DASAC afirma que aumentó la distribución de alimentos

El director de DASAC también se refirió a la evolución de los servicios alimentarios del Estado desde agosto de 2020. Según sus cifras, los antiguos Comedores Económicos, ahora integrados a los Comedores Comunitarios, pasaron de distribuir unas 20,000 raciones de alimentos cocidos a entregar entre 110,000 y 120,000, con el mismo presupuesto.

El funcionario no precisó en el acto el período utilizado para establecer esa comparación ni presentó datos presupuestarios que permitan examinar el aumento de las raciones y su costo.

Durante la actividad, el sacerdote Rogelio Cruz agradeció al presidente por el respaldo a programas sociales y pidió que las iniciativas de asistencia continúen extendiéndose a otras comunidades. También valoró las intervenciones realizadas en Cristo Rey y el apoyo recibido para proyectos sociales en La Vega.

El acto contó con la presencia de funcionarios y autoridades, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana, y el director de la CAASD, Felipe Suberví.

Aunque el Gobierno anunció millones de raciones y actividades en todo el territorio nacional, el comunicado no ofrece un desglose de los recursos destinados a Navidad 360 ni indicadores para evaluar cuántas familias recibirán la asistencia y cómo se verificará su distribución.

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