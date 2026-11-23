El Fondo Monetario Internacional publicó este 23 de noviembre la declaración final de su misión del Artículo IV, encabezada por Michael Perks, realizada del 11 al 20 de noviembre. Quien ha estado del lado de la regulación sabe que el Fondo no regala adjetivos: cuando escribe “adecuada” o “prudente”, lo hace después de revisar los números con lupa. Esta vez el mensaje es claro: la conducción monetaria y cambiaria del país está en buenas manos, y lo que queda por hacer depende, sobre todo, de otras instituciones.

Lo que dice el Fondo del Banco Central. La economía pasó de crecer 2.1 % en 2025 a 4.6 % en los tres primeros trimestres de 2026, empujada por turismo, intermediación financiera y construcción. La inflación se ubicó por encima del rango meta de 4 % ± 1 % desde abril, por el encarecimiento internacional de los combustibles, pero ya se ha moderado y, lo más importante, las expectativas se mantienen bien ancladas. El FMI proyecta su regreso al rango a finales de este año y al centro de la meta en 2028. Unas expectativas ancladas son el activo más valioso de un banco central: significan que hogares y empresas confían en quien debe corregir el choque.

La misión califica de adecuada la orientación de la política monetaria, considera prudente el aumento de la tasa de política monetaria de septiembre y destaca que el BCRD está preparado para endurecer su postura si las presiones se intensifican. Valora el Informe de Política Monetaria trimestral, saluda el retiro gradual de las medidas excepcionales de liquidez y respalda el régimen de tipo de cambio flotante como amortiguador de choques externos, con intervenciones limitadas a moderar movimientos bruscos y reservas internacionales en niveles adecuados. Pocas veces el Fondo ofrece un respaldo tan completo.

Ese resultado tiene nombre. Detrás está el equipo técnico del Banco Central que encabeza el gobernador Héctor Valdez Albizu: técnicos que sostienen con rigor un esquema que funciona con normalidad aun en medio de un choque petrolero. La estabilidad no hace ruido, pero se construye todos los días, y el FMI acaba de dejar constancia de ello.

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La banca, capitalizada y rentable. Como exsupervisor, destaco que, aunque el crédito se ha moderado, el sistema bancario mantiene niveles elevados de capitalización y rentabilidad. El Fondo reconoce los avances en regulación y supervisión y pide continuar: convergencia con Basilea, normas más sólidas sobre los riesgos de liquidez, de mercado y de tasa de interés, y mejores marcos macroprudencial y de resolución bancaria. Esa agenda corresponde a la Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos, que ya avanzan, por ejemplo, con la incorporación del riesgo operacional al coeficiente de solvencia.

El Fondo señala además un vacío que he planteado en esta columna: la regulación y supervisión de las cooperativas que realizan intermediación financiera. Esa tarea requiere una ley del Congreso y un supervisor con capacidad técnica real. Igual ocurre con la prevención del lavado de activos y la declaración de beneficiarios finales, que involucran a la Unidad de Análisis Financiero y a la DGII.

Las tareas que están en otras ventanillas. El riesgo principal que identifica el FMI es fiscal. Al traspasarse solo en parte los precios de la energía, los subsidios a combustibles y electricidad crecieron con fuerza. El presupuesto reformulado de noviembre contempla un déficit de 4.2 % del PIB, un punto por encima del original, y se ha propuesto activar la cláusula de escape de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El Fondo toma nota del compromiso de volver a un déficit de 3.4 % del PIB en 2027 y de llevar la deuda pública a 40 % del PIB en 2035.

Las recomendaciones tienen destinatarios precisos. Al Ministerio de Hacienda y Economía le toca cumplir la meta de 2027, poner a funcionar el marco institucional de la ley fiscal y elaborar una estrategia de ingresos que racionalice el gasto tributario. Al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, un mecanismo automático de fijación de precios de los combustibles con apoyo focalizado en los más vulnerables. Al sector eléctrico, retomar la reforma: subsidios mejor dirigidos, ajustes graduales de tarifas, menos pérdidas de distribución y generación más barata. Al Gobierno en su conjunto, la agenda estructural: participación laboral, formalidad, educación, salud, diversificación exportadora y resiliencia climática.

Esto importa al Banco Central porque la política monetaria no puede estabilizar sola: cada punto de déficit sin corregir presiona los precios y las expectativas que el BCRD defiende con su tasa.

La recapitalización, una deuda pendiente. El Fondo insiste en que la recapitalización del Banco Central es importante para facilitar la política monetaria y el desarrollo del mercado financiero. Esas pérdidas no nacen de una mala gestión, sino del costo heredado del salvamento bancario de 2003. La pelota está en Hacienda, que debe acordar con el BCRD un nuevo plan que considere el impacto monetario y la posición fiscal.

Al propio Banco Central le queda una agenda de profundización ya en marcha: desarrollar el mercado interbancario de reportos para mejorar la transmisión de la tasa, seguir afinando la gestión de liquidez y promover el mercado de coberturas cambiarias. Son tareas de desarrollo, no correcciones.

La lectura de fondo es sencilla: la institución que tenía que hacer su parte la hizo, y bien. El reto de 2027 es que las demás ventanillas del Estado se pongan al mismo nivel.

Jesús Geraldo Martínez Economista Economista y abogado dominicano, con más de 25 años en la banca central y la supervisión financiera. Cuenta con una sólida formación en macroeconomía aplicada, economía financiera y regulación bancaria. Fue Gerente y director de Gestión de Riesgos y Estudios de la Superintendencia de Bancos y Subdirector de Tesorería del Banco Central. Es Socio Director de OCCER Consulting y preside comités de riesgos y de auditoría en consejos de entidades financieras. Conduce Tu Consultorio Financiero en ZoL 106.5 FM. Ver más