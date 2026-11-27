Menos del 25 % de los jóvenes universitarios que presentan síntomas depresivos severos recibe psicoterapia, según los primeros resultados de una investigación sobre salud mental y bienestar estudiantil presentada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El estudio también encontró que el acceso a atención profesional no estaría determinado únicamente por la gravedad de los síntomas, sino por la capacidad económica de las familias, una brecha que plantea interrogantes sobre las condiciones de acceso a servicios de salud mental entre la población universitaria.

La investigación, denominada Mapa Emocional Latam, reunió información de más de 5,700 estudiantes de República Dominicana, Argentina, Honduras y Colombia. El proyecto es coordinado por la PUCMM, a través de su Observatorio de Salud Mental y Bienestar, y cuenta con la participación de seis universidades católicas de la región.

Los resultados fueron presentados durante la XXI Asamblea General Intermedia de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), celebrada en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil.

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Ansiedad, depresión y uso de inteligencia artificial

El director del Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM, Zoilo Emilio García-Batista, explicó que esta primera fase examinó indicadores de ansiedad, depresión, adicción a las redes sociales, dependencia de la inteligencia artificial y consumo de sustancias, entre otros aspectos.

Para medir la salud mental y el bienestar de los participantes se utilizaron siete instrumentos validados internacionalmente.

La investigación busca identificar las condiciones emocionales de los estudiantes universitarios y aportar información sobre factores asociados a su bienestar, incluido el uso de tecnologías digitales.

República Dominicana concentra la mayor muestra

De acuerdo con la PUCMM, República Dominicana aporta la mayor cantidad de participantes, con más de 2,400 jóvenes. Los resultados completos correspondientes al país serán presentados próximamente por el Observatorio de Salud Mental y Bienestar.

Durante la presentación, el rector de la universidad, reverendo padre Secilio Espinal, invitó a otras instituciones miembros de ODUCAL a incorporarse al proyecto para ampliar la cobertura de la investigación y reunir información de más países latinoamericanos.

La iniciativa plantea la posibilidad de construir un mapa regional sobre la salud emocional de los universitarios, aunque los resultados divulgados hasta ahora corresponden a una primera fase del estudio.

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