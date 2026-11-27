La República Dominicana registró una disminución en los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios durante el año 2025, de acuerdo con los datos de la infografía sobre Estadísticas Vitales 2024-2025, publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En el caso de los nacimientos, las cifras pasaron de 144,855 registros en 2024 a 123,759 en 2025, para una reducción de 14.56 %.

La distribución por sexo indica que, durante 2025, el 50.88 % de los nacimientos registrados correspondió a hombres, el 49.10 % a mujeres y el 0.03 % a otra categoría consignada en la infografía. Esto representa aproximadamente 51 hombres por cada 100 nacimientos registrados.

En cuanto a la edad de las madres, la ONE destaca que el grupo de 20 a 24 años concentró una proporción importante de los nacimientos registrados durante el período analizado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Disminuyen las defunciones

Las defunciones también experimentaron una reducción. En 2024 se registraron 44,894, mientras que en 2025 la cifra descendió a 43,032, equivalente a una disminución de 4.15 %.

Al observar la distribución por sexo, el 58.59 % de las defunciones correspondió a hombres, el 41.35 % a mujeres y el 0.06 % a otra categoría estadística.

Los datos reflejan que aproximadamente 58 de cada 100 defunciones registradas correspondieron a personas de sexo masculino.

Menos matrimonios durante 2025

En relación con los matrimonios, las estadísticas muestran que durante 2024 se registraron 44,645 uniones, mientras que en 2025 la cantidad fue de 40,750, lo que representa una disminución de 8.72 %.

La ONE también presenta la distribución de los contrayentes por grupos de edad. Entre los datos destacados, señala que 26 de cada 100 hombres que contrajeron matrimonio tenían 50 años o más, mientras que 19 de cada 100 se encontraban entre los 35 y 39 años.

Disminuyen los divorcios

Por otro lado, los divorcios pasaron de 26,369 en 2024 a 24,711 en 2025, para una reducción de 6.29 %.

Respecto a las modalidades de disolución matrimonial, el divorcio por mutuo consentimiento fue el más frecuente, al representar el 66 % de los registros, mientras que el 34 % correspondió a otros tipos de divorcio.

Leer más: Tres de cada cinco matrimonios terminan en divorcios

Los resultados forman parte de las estadísticas vitales recopiladas por la Oficina Nacional de Estadística, que permiten observar el comportamiento de los principales acontecimientos demográficos y civiles del país durante los años 2024 y 2025.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más