En Haití, los muertos se cuentan desde dentro y nadie de fuera ha podido comprobarlos. Un ataque en Kenscoff dejó al menos diez muertos y siete heridos, según la Policía Nacional (PNH), y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) afirma haber entrado en una nueva fase; ninguna de las dos versiones ha sido verificada por una fuente independiente. Además, el Gobierno haitiano confirmó que las tropas salvadoreñas se quedarán hasta octubre de 2027, siete meses más allá del mandato de la GSF (31 de marzo de 2027), y fuerzas de El Salvador y Haití recuperaron el Hospital General de Puerto Príncipe, que llevaba cerca de dos años en manos de las pandillas.

Las víctimas eran campesinos de un mercado informal en Bongard, zona de Clemenceau, y no esperaban un ataque. De pronto, en la madrugada del miércoles 25 de noviembre, llegaron hombres con armas de fuego y machetes. La PNH dio a conocer el saldo, que atribuyó a Renold Vertus, jefe del Consejo de Administración de la Sección Comunal (Casec) de Bongard. El golpe llegó justo después de que la PNH y la GSF anunciaran cinco bases operativas avanzadas: Kenscoff, Tabarre, Arcahaie, Gressier y Puerto Príncipe.

Entonces, ¿Quién manda en la guerra de Haití? No es una pregunta fácil: el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el International Crisis Group advierten de que ni siquiera está claro quién conduce las operaciones. Sobre el terreno, de un lado actúan la GSF y los soldados salvadoreños; del otro, la PNH y la Fuerza de Tarea (Task Force) de Vectus Global, que dirige el estadounidense Erik Prince.

Ante el ataque, la respuesta fue inmediata. La PNH y la Fuerza de Tarea, y no la GSF, lanzaron una operación con apoyo de helicópteros en Bongard y Clemenceau para dar con los responsables. Sin embargo, por ahora no hay resultados públicos: ni detenciones ni una banda identificada. El jueves 26 de noviembre el operativo seguía en marcha, con helicópteros en la búsqueda, y no había un parte nuevo de víctimas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La reacción oficial llegó en un comunicado de la PNH, que recoge la agencia española EFE. La Policía dijo que movilizó a todas sus fuerzas y calificó de bandidos terroristas a los responsables. Además, su alto mando ordenó a los comandantes de las unidades especializadas que busquen, controlen y sometan a quienes siembran el terror en Kenscoff, escenario de varias matanzas en los últimos meses. Del Gobierno haitiano, en cambio, no consta por ahora una declaración propia sobre este ataque en las fuentes consultadas.

Mientras tanto, la PNH, con apoyo de Vectus Global, aprieta el cerco sobre el sur de la capital. La GSF, que ya había actuado el domingo en Tabarre, abre al mismo tiempo otros frentes dentro y fuera de Puerto Príncipe, según informaron medios de prensa haitianos el jueves 26.

La GSF abre frentes: Cité Soleil, Tabarre y Artibonite

La GSF asegura haber entrado en una «nueva fase»: más presión sobre las redes de las bandas, más bastiones desmantelados y más control sobre áreas estratégicas. En concreto, el domingo 22 golpeó a la vez en Cité Soleil, Tabarre y al norte de Gros-Morne, en Artibonite. Así, en Cité Soleil destruyó una estructura que servía de escondite y depósito de armas, con un pandillero muerto y otro herido; en Fort-Dimanche, además, apareció un taller clandestino de armas.

Más confuso resulta el choque de Pandou, otro enfrentamiento atribuido a la GSF, porque no hay una sola versión. La agencia española EFE, que recoge el comunicado de la GSF, lo sitúa en el departamento del Oeste; la agencia cubana Prensa Latina, que cita al diario haitiano Gazette Haiti, lo ubica en Gros-Morne. El comunicado no menciona bajas ni detenidos.

Los salvadoreños: entre el orgullo y las bajas

Los primeros soldados salvadoreños muertos en Haití no cayeron a manos de las bandas. El viernes 20 de noviembre, tres soldados murieron y uno resultó herido en una explosión accidental en un campamento; dos días después, el domingo 22, Bukele dio a conocer sus nombres: el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina. Antes, el 18 de octubre, cuatro aerotécnicos de la GSF habían desaparecido en una emboscada en Santo, Croix-des-Bouquets, y siguen sin aparecer. Tras esa emboscada llegó el contingente: más de 2.000 soldados salvadoreños.

El comandante en jefe de la Fuerza Armada de Haití, Derby Guerrier, y el director general interino de la PNH, Vladimir Paraison, visitaron este jueves 26 la base donde se aloja la misión salvadoreña para dar el pésame por los tres soldados muertos y agradecer el apoyo de El Salvador; fueron recibidos por José Roberto Figueroa Amaya, encargado de la tropa, según informó la PNH y recogió Diario El Salvador.

Sobre el terreno, el contingente ha ido ganando posiciones en Puerto Príncipe. Un ejemplo es el estadio Sylvio Cator, que el 12 de noviembre pasó a manos salvadoreñas. Según EFE, la PNH informó de que lo recuperó junto con la Fuerza de Tarea de Vectus Global, dirigida por Erik Prince, y de que después entregó su control a las fuerzas armadas de El Salvador. Bukele, a su vez, anunció que allí instalarán una base operativa.

Y no fue lo único. Según el diario haitiano Le Nouvelliste, citado por N Digital, los soldados salvadoreños ocuparon también las instalaciones de la Empresa de Electricidad de Haití y la subcomisaría de Portail Léogâne, después de que soldados haitianos despejaran la zona. Las autoridades haitianas no han precisado cuántos territorios se retomaron con participación salvadoreña.

Bukele, por su parte, puso las imágenes: un ataque desde helicópteros contra la vivienda de Jeff Gwo Lwa, dirigente de la coalición Viv Ansanm, que presentó como un regalo para los haitianos. En redes circula, además, que estudiaría dos nuevas bases militares en Haití. Sin embargo, San Salvador no lo ha confirmado.

El pulso político: el G7 y Washington

En el plano internacional, los cancilleres del Grupo de los Siete (G7), integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto con la alta representante de la Unión Europea, se reunieron en París el 9 y 10 de noviembre. En una declaración conjunta dejaron por escrito su preocupación por que personas haitianas sancionadas participen en el proceso político de Haití, algo que, advirtieron, puede comprometer la rendición de cuentas y la confianza de la población.

Al G7 se le ha atribuido también un respaldo a renovar la GSF hasta marzo de 2027 y un llamado a proteger a los civiles, pero esa parte no figura en las fuentes públicas consultadas. Lo que sí está documentado es otra cosa: el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prorrogó el mandato de la GSF, como se detalla más abajo.

En Washington, el lunes 23 de noviembre, la senadora Jeanne Shaheen y el representante Gregory Meeks, demócratas y miembros principales de los comités de Relaciones Exteriores del Senado y de Asuntos Exteriores de la Cámara, enviaron una carta a los secretarios Marco Rubio (Estado), Scott Bessent (Tesoro) y Pete Hegseth (Defensa). Su exigencia es concreta: la aplicación plena de la Haiti Criminal Collusion Transparency Act, firmada el 18 de diciembre de 2025, que obliga a identificar a las élites políticas y económicas haitianas con vínculos con las pandillas y a sancionarlas en un plazo de 90 días.

La carta no ahorra reproches: acusa a la administración Trump de no haber sancionado a esas élites vinculadas con las pandillas antes del 28 de septiembre, sin invocar la excepción de seguridad nacional ni dar explicaciones. También señala que el informe de junio solo incluyó a personas ya sancionadas y, por eso, pide una sesión informativa clasificada y bipartidista.

Entre bambalinas, la fricción con Washington es más directa. Según un reporte del medio estadounidense Axios recogido por The Haitian Times, el encargado de negocios de Estados Unidos en Haití, David Howell, le pidió el 4 de noviembre al primer ministro Fils-Aimé que instara al Ministerio de Defensa salvadoreño a detener temporalmente sus operaciones hasta coordinarse con la GSF. Su advertencia: la situación podía costar la vida de soldados de la GSF, civiles o soldados salvadoreños.

Al día siguiente llegó la protesta formal de la embajada estadounidense en San Salvador, que, según ese reporte, mencionó que disparos de armas ligeras salvadoreñas habían alcanzado la embajada en Puerto Príncipe. La respuesta de Bukele fue rechazar las acusaciones: aseguró que sus fuerzas coordinaron las operaciones aéreas con la GSF y las autoridades haitianas, y puso en duda la credibilidad de Howell. Aun así, las operaciones salvadoreñas continuaron.

El reloj de marzo de 2027: el mandato de la GSF

Detrás del pulso político hay una fecha marcada en rojo. El 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2829 (2026): seis meses más de mandato para la GSF, hasta el 31 de marzo de 2027. El resultado: 12 votos a favor y tres abstenciones: China, Rusia y Pakistán.

Además, la prórroga fue una propuesta de Estados Unidos y Panamá, redactores del texto sobre Haití, y se planteó como un technical rollover: una renovación corta, sin cambios en las tareas de la misión. Se pidió por seis meses y no por los dos años solicitados antes, porque la fuerza aún no alcanza su capacidad plena, un hito que podría llegar hacia finales de año.

China y Rusia querían otra cosa: pidieron limitar la prórroga a tres meses e incluir una revisión estratégica independiente. Sin embargo, esas propuestas no entraron en el texto final. China sostuvo que la crisis no es una simple cuestión de seguridad y apuntó a problemas de gobernanza y a la colusión entre policías y pandillas. Rusia, por su lado, recordó que tenía dudas sobre el modelo y el financiamiento de la fuerza.

En el debate, el representante de Estados Unidos defendió que la GSF «existe y, mejor aún, empieza a funcionar». El delegado haitiano, por su parte, pidió dotarla de personal y equipo, y subrayó que la fuerza debe complementar, no reemplazar, a las instituciones haitianas. En paralelo, la resolución pide al Secretario General informes cada seis meses sobre los avances de las autoridades haitianas y toma nota del acuerdo del 27 de julio entre Haití y la GSF sobre su personalidad jurídica.

Sobre ese debate pesa, además, el posible veto estadounidense a la prórroga de marzo de 2027, reportado por medios pero sin decisión oficial. Y sin renovación, la fuerza se quedaría sin el respaldo del Consejo de Seguridad.

A ese reloj se suma otro plazo. El secretario de Comunicación del Gobierno haitiano, Lucien Jura, confirmó en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe que las tropas salvadoreñas seguirán en Haití hasta octubre de 2027, bajo liderazgo del gobierno haitiano, según recogieron El Mundo (El Salvador) y El Diario de Hoy el 25 de noviembre, e Infobae el 26. El plazo se apoya en la ley transitoria que la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el 29 de septiembre, con 57 votos, para prorrogar doce meses la participación de la Fuerza Armada en la GSF, según elsalvador.com. Esa fecha supera en siete meses el mandato de la GSF y deja abierta la pregunta de cómo se articularían ambas presencias.

Abinader, Defensa y la frontera

Al otro lado de la frontera, República Dominicana sigue los hechos en Haití con atención permanente. El presidente Luis Abinader dijo el 25 de octubre, desde Santiago, que el Gobierno está «en sesión permanente» y que las autoridades mantienen un monitoreo constante de lo que ocurre en el país vecino, además de evaluar cualquier repercusión para el territorio dominicano. Ese día confirmó el envío a la frontera sur de dos batallones, equipos pesados y artillería, que se suman a unos 11.000 militares ya desplegados. Abinader añadió que mantiene comunicación con la GSF y que ha hablado con Bukele, aunque señaló que los asuntos de seguridad deben manejarse de manera reservada.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, bajo el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, celebró el 22 de octubre una reunión de evaluación estratégica con los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, los directores de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto y los titulares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i). La conclusión fue que no hace falta cerrar la frontera, aunque las Fuerzas Armadas mantendrán el monitoreo constante mediante análisis de inteligencia y coordinación interinstitucional. Este último reportó mayor presencia militar y controles en Pedernales y Elías Piña, mientras en Jimaní el servicio habitual no cambió.

En ese contexto, Fernández Onofre y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorrieron los cruces de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales junto a los mandos militares. Según Infobae, el ministro de Defensa afirmó que la frontera «está totalmente tranquila» y que las bandas están en el mismo lugar que hace un año, en Mirebalais y Croix-des-Bouquets. Paliza, por su parte, dijo que el Gobierno debe ser «muy prudente» y que República Dominicana ofrece apoyo logístico, de información, inteligencia y médico a las tropas salvadoreñas, mientras Defensa asegura haber actualizado sus planes de seguridad fronteriza.

Tres miradas, un mismo conflicto

La prensa de cada país mira con su propia lente. Los haitianos ponen el foco en el costo para los residentes: drones, blindados, pánico, escuelas cerradas y un tono de guerra urbana. Los salvadoreños, en cambio, destacan a Bukele y la eficacia, y el gobierno de San Salvador afirma que financia el 90 % de la misión. Los estadounidenses, por último, subrayan la descoordinación y el riesgo: la mayoría de los salvadoreños opera fuera del mando de la GSF. Esos mismos medios atribuyen además al G7 el llamado a proteger a los civiles, que, como se indicó antes, no consta en las fuentes públicas.

Voces de expertos

Más allá de las cifras oficiales, hay otras voces. Analistas y columnistas de Haití y su diáspora (The Haitian Times), América Latina (Bloomberg Línea), España (El País), República Dominicana (Diario Libre) y un centro de estudios de Estados Unidos (CSIS) reconocen, con matices, el apoyo popular y los golpes tácticos. Pero varios dudan de que la fuerza militar baste por sí sola.

The Haitian Times. Con despacho desde Puerto Príncipe, el medio estadounidense retrata a miles de haitianos que ven en Bukele una posible solución; algunos lo llaman, sin rodeos, salvador. Lo ilustra con la manifestación del 18 de noviembre en Little Haiti, Brooklyn. Allí, un hombre que perdió inversiones valoradas en unos 200.000 dólares a causa de la violencia en Artibonite pedía más tropas. Los analistas citados, sin embargo, advierten: la sola presencia de tropas extranjeras no resuelve los problemas políticos, institucionales y económicos que alimentan a los grupos armados.

Bloomberg Línea. Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, explica que las pandillas recurren cada vez más al secuestro para disuadir a las fuerzas de seguridad. Sobre los cuatro salvadoreños desaparecidos, considera muy poco probable que sigan vivos.

Da Rin añade que las autoridades haitianas no han aclarado si el despliegue salvadoreño actúa bajo la GSF o por su cuenta; en ese caso sería la quinta fuerza en paralelo, sin mando unificado. César Niño, doctor en Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo, advierte además que el despliegue interpreta mal lo que ocurre dentro de Haití y podría agravar la violencia y la crisis humanitaria.

El País (España). En su columna, Silvia Blanco describe el tono triunfal y épico con que Bukele narra la operación en X, con videos propagandísticos. Y pone el contexto sobre la mesa: solo hasta octubre fueron asesinadas 4.595 personas.

Diario Libre (República Dominicana). El diario dominicano publicó este jueves 26 de noviembre un análisis que mira lo que ocurre después de los operativos: Haití recupera el Hospital General, cerrado desde el 29 de febrero de 2024, y las familias desplazadas empiezan a volver a barrios de Puerto Príncipe, señales de una «reactivación todavía incipiente» de la capital. El ministro de Salud, Sinal Bertrand, anunció que el hospital reabrirá pronto, aunque al inicio funcionaría al 50 % o al 60 % de su capacidad y sin fecha precisa. Según NTN24 (miércoles 25 de noviembre) y El Caribe, fuerzas de El Salvador y de Haití recuperaron el hospital tras cerca de dos años en manos de las pandillas, un logro que se suma al del estadio Sylvio Cator; las imágenes muestran camas volcadas, paredes calcinadas y equipos destruidos.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citada en el texto, los retornos aumentaron un 89 % respecto a diciembre de 2025; sin embargo, el diario aclara que ese porcentaje mide el aumento de personas retornadas, no la proporción de desplazados que volvió, y que la inseguridad sigue provocando nuevos desplazamientos. En mayo, el país contaba con 1.466.862 desplazados internos.

CSIS (Estados Unidos). En su análisis del 24 de noviembre, los expertos Georges Fauriol y Mary Speck, de este centro de estudios con sede en Washington, sostienen que Bukele ha inyectado nueva energía a la lucha contra las pandillas. Pero, tras un mes de despliegue, siguen sin aclararse el destino de los técnicos desaparecidos y los objetivos de las tropas salvadoreñas.

Fauriol y Speck, a su vez, advierten: operar fuera de la cadena de mando de la GSF eleva el riesgo de caos, con pocas garantías ante bajas civiles y poca rendición de cuentas. Y señalan que ni Haití ni El Salvador han aclarado la jerarquía de mando, las reglas de enfrentamiento ni el tiempo de permanencia.

Los autores recogen también las palabras de la activista Monique Clesca: «(…) el país es soberano y no es su patio trasero». Según el análisis, además, la admiración por Bukele podría debilitar la frágil legitimidad del gobierno interino de Fils-Aimé, con primera vuelta electoral prevista para julio de 2027.

En definitiva, de todos estos análisis se desprende una misma pregunta, la que recorre esta crónica de principio a fin: quién manda sobre las tropas salvadoreñas.

Las preguntas sin respuesta

En suma, la ofensiva no se detuvo, pero Kenscoff demostró que las bandas todavía pueden golpear. Las autoridades exhiben avances tácticos, pero varias voces señalan el mismo vacío.

Así, pese al plazo ya fijado para la permanencia salvadoreña, ni Haití ni El Salvador han aclarado quién supervisa a las tropas, cómo se coordinan con la GSF ni quién responde si hay abusos. Mientras no haya otra fuente, los muertos seguirán contándose desde dentro.