La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) identificó deterioro del concreto y del acero en las columnas del perímetro exterior de Plaza Güibia, en el Malecón de Santo Domingo, debido a su exposición prolongada al ambiente marino.

El director general de la institución, Leonardo Reyes Madera, informó que, tras evaluar las condiciones de la plaza, remitieron un informe técnico a la Alcaldía del Distrito Nacional y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con los hallazgos y las recomendaciones correspondientes.

Según explicó, las columnas afectadas alcanzaron el final de su vida útil. Sin embargo, durante la inspección no se identificaron daños en los elementos estructurales interiores.

Ante los hallazgos, la Onesvie recomendó el apuntalamiento inmediato de las columnas deterioradas y la restricción temporal del acceso al área comprometida, hasta que las autoridades determinen la solución técnica definitiva para sustituir esos elementos.

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La institución indicó que está dispuesta a ofrecer acompañamiento técnico a las autoridades responsables.

El informe no especifica en el comunicado cuándo se ejecutarán las medidas recomendadas ni qué plazo se contempla para sustituir las columnas afectadas.

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