El sacerdote Miguel Ángel Ciaurriz Labiano, miembro de la congregación de los Agustinos Recoletos, falleció este jueves en Ciudad de Panamá, a los 73 años, luego de dedicar más de cinco décadas a la vida religiosa y al trabajo pastoral.

Ciaurriz Labiano desarrolló durante varios años su labor religiosa en República Dominicana, particularmente en San Cristóbal y otras comunidades de la región sur, donde estableció vínculos con organizaciones sociales, comunitarias y numerosas personas que compartieron su trabajo.

Además de su actividad pastoral, fue colaborador de la revista Amigo del Hogar, publicación en la que escribió cientos de artículos, reportajes y entrevistas. Desde ese espacio contribuyó a documentar distintas experiencias sociales y comunitarias del país.

Su trabajo también estuvo estrechamente relacionado con los movimientos sociales y comunitarios de la región sur, donde cultivó amistades y relaciones que se mantuvieron durante su trayectoria.

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Nacido en 1953, Ciaurriz Labiano dedicó 53 años de su vida a la congregación de los Agustinos Recoletos. Inició su camino religioso en España y posteriormente fue destinado a República Dominicana para desarrollar labores pastorales. Más adelante continuó su misión religiosa en Panamá, ciudad donde falleció.

Su trayectoria dejó vínculos tanto en las comunidades religiosas como en sectores sociales y culturales dominicanos, especialmente entre quienes compartieron con él su trabajo en el sur del país.

Sobre el padre Miguel Ángel Ciaurriz Labiano

Nació en el pueblo de Orcoyen, Navarra, España. Cursó el bachillerato en el colegio San José de Artieda, Navarra.

Realizó el noviciado y los estudios de Filosofía y Teología en el convento de Pamplona, Navarra. Pocos años después de ordenarse sacerdote, fue enviado a la parroquia San Agustín, de Bajos de Haina. Varios años más tarde, fue destinado a la parroquia Nuestra Señora de la Paz, de San Cristóbal.

Mientras estuvo en la parroquia San Agustín, cursó estudios de Periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Fue autor de varios libros destinados al acompañamiento de familiares de personas fallecidas y colaborador de la revista Amigo del Hogar.

También se desempeñó como delegado de la provincia religiosa en República Dominicana y Panamá.

Hace un par de años sufrió un infarto mientras estaba de vacaciones en España. Posteriormente, regresó a Panamá, donde residía al momento de su fallecimiento. Hace unos meses sufrió varios infartos y, desde entonces, su salud no logró recuperarse. Más recientemente, presentó una neumonía que agravó su estado y finalmente le causó la muerte.

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