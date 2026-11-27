El presidente Luis Abinader encabezará este lunes 30 de noviembre los actos de inicio de la construcción de la Autopista del Ámbar, una vía que conectará las provincias Santiago y Puerto Plata, informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

La agenda presidencial contempla dos ceremonias: la primera está pautada para la 1:00 de la tarde en Puerto Plata y la segunda para las 3:00 de la tarde en Santiago. En ambas actividades, el mandatario realizará el primer palazo simbólico que marcará el comienzo de los trabajos.

El proyecto busca establecer una conexión vial entre dos de los principales polos económicos y turísticos de la región Norte, con el propósito de facilitar el desplazamiento entre ambas provincias y el intercambio comercial.

Según Paliza, la infraestructura está concebida para favorecer actividades como el turismo, la industria y el comercio, además de propiciar nuevas oportunidades de inversión.

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Autopista del Ámbar: actos en Santiago y Puerto Plata

En las ceremonias participarán autoridades gubernamentales y locales, así como representantes del sector empresarial de ambas provincias. Abinader pronunciará el discurso central en cada acto.

Paliza ha definido la Autopista del Ámbar como una de las principales obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno para integrar la región Norte y mejorar su competitividad.

El funcionario sostuvo que la vía transformará la conexión entre Santiago y Puerto Plata y facilitará el acceso a oportunidades comerciales, turísticas y de inversión.

La actividad de este lunes marcará el inicio simbólico de la construcción, por lo que el desarrollo de los trabajos y su posterior puesta en servicio determinarán cuándo comenzarán a materializarse los beneficios de conectividad anunciados por el Gobierno.

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