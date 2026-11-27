Tres informes jurídicos respaldan la legalidad de las adjudicaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico a Viettel y Claro Dominicana, realizadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Los documentos fueron elaborados por los abogados Flavio Darío Espinal, Emmanuel Esquea Guerrero y Juan Francisco Puello Herrera, quienes examinaron el procedimiento de Licitación Pública Internacional INDOTEL/LPI-001-2026.

En las conclusiones de su informe, Flavio Darío Espinal establece que la licitación constituye un procedimiento válido, legítimo y jurídicamente defendible. Sostiene que no se advierte que el Indotel haya actuado fuera de sus competencias ni que las objeciones presentadas demuestren vicios manifiestos de legalidad.

También señala que los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Claro y Altice no suspendían por sí solos el procedimiento y que el Tribunal Superior Administrativo rechazó las medidas cautelares solicitadas por ambas empresas.

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Por su parte, Juan Francisco Puello Herrera concluye que la oferta de Viettel se ajustó sustancialmente al pliego de condiciones en aspectos como el precio, el cálculo del valor económico de las ofertas, el orden de adjudicación, la ubicación de los bloques de frecuencias, los topes de tenencia establecidos en la Enmienda 01 y la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, confirma que fue presentada dentro del plazo establecido.

El análisis establece que los recursos de Claro y Altice y la oposición de Satel no afectan directamente los bloques adjudicados a Viettel, mientras que el recurso de Comtec fue declarado inadmisible. No obstante, identifica el tope de tenencia en la banda de 700 MHz como un aspecto que debía verificarse antes de la firma del contrato.

Puello Herrera también considera compatible la adjudicación a Viettel Global Investment JSC con el mecanismo previsto en el pliego para habilitar a Viettel Dominicana, S.A.S., sujeto a la confirmación de esa habilitación por el Consejo. Además, identifica errores materiales y omisiones en la motivación de la resolución que deben corregirse.

Con la divulgación de las tres consultas solicitadas por el presidente del Consejo Directivo, Guido Gómez Mazara, el Indotel procura que los medios de comunicación y la ciudadanía conozcan de primera mano las evaluaciones de los especialistas y los fundamentos jurídicos que sustentaron el procedimiento de adjudicación, así como las decisiones adoptadas por el órgano regulador.

Ingresos proyectados

El Indotel proyecta recibir RD$ 5,560.42 millones en ingresos líquidos entre 2026 y 2032 por las concesiones de frecuencias otorgadas a Viettel y Claro Dominicana.

Estos recursos contribuirán a financiar la fiscalización, supervisión y monitoreo del espectro, así como proyectos de conectividad, educación, salud, inclusión digital y seguridad ciudadana.

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