Cédula nueva: JCE amplía horarios, habilita 90 municipios y flexibiliza renovación para mayores de 90 años

La Junta Central Electoral (JCE) amplió las facilidades para la renovación de la nueva cédula de identidad y electoral, con nuevas medidas dirigidas a descongestionar los centros de atención, acercar el servicio a municipios pequeños y facilitar el trámite a adultos mayores y dominicanos residentes en el exterior.

Entre los cambios más recientes figuran la habilitación de 90 municipios para la renovación del documento, la ampliación del horario nocturno en los centros de cedulación de servicio continuo, la atención fuera del mes de cumpleaños para personas de 90 años o más y la definición de oficinas en el exterior donde la nueva cédula será entregada de forma inmediata o en una fase posterior.

Centros 24 horas recibirán ciudadanos sin importar el mes de cumpleaños

A partir de este lunes 25 de mayo, los centros de cedulación de servicio continuo, es decir, aquellos que operan bajo modalidad 24 horas, ampliarán su horario nocturno para recibir a toda la ciudadanía que desee realizar el proceso de renovación de cédula.

El nuevo horario nocturno será de 9:00 de la noche a 7:00 de la mañana. Durante ese período, los ciudadanos podrán acudir sin importar el mes de cumpleaños, una flexibilización importante dentro de un proceso que, en su modalidad regular, se desarrolla por calendario de nacimiento.

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La JCE indicó que este servicio estará disponible conforme a un aforo especial en los centros habilitados 24 horas, por lo que recomendó a la población acudir preparada para completar el proceso de renovación.

Personas de 90 años o más podrán ir cualquier mes

Otra de las medidas anunciadas por la JCE favorece a los dominicanos y dominicanas de 90 años o más, quienes podrán asistir fuera del mes de cumpleaños a cualquier centro de cedulación del territorio nacional para renovar su nueva cédula.

La disposición elimina para este grupo la limitación del calendario por mes de nacimiento, lo que facilita el acceso al documento a una población que requiere atención diferenciada por razones de edad, movilidad y salud.

Esta medida se suma a los mecanismos de atención preferencial que la institución ha establecido para adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y ciudadanos que requieren asistencia especial.

90 municipios habilitados para nacidos entre enero y mayo

La JCE también informó que desde este lunes 25 de mayo los ciudadanos cuyo cumpleaños corresponda a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo podrán acudir a los 90 municipios habilitados para renovar su nueva cédula.

En el caso específico de las personas nacidas en mayo, la institución indicó que podrán acudir a cualquier centro de cedulación.

La medida busca ampliar la cobertura territorial del proceso y acercar el servicio a comunidades que, por su ubicación o tamaño poblacional, suelen depender de oficinas en municipios cabecera o centros urbanos más grandes.

Entre los municipios incluidos figuran demarcaciones como Mella, Pedro Santana, Restauración, Cristóbal, Sabana Larga, Bánica, Hondo Valle, Pedernales, Loma de Cabrera, Villa Vásquez, Río San Juan, Castillo, Comendador, Sabana Yegua, Padre Las Casas, Piedra Blanca, Maimón, Montecisti y El Cercado, entre otros.

Qué debe tomar en cuenta el ciudadano antes de ir

Para una renovación ordinaria, el ciudadano debe presentarse en el centro de cedulación con su cédula actual. En el lugar se realiza la validación de datos, captura de información biométrica y personal, fotografía, firma y huellas dactilares.

Si la persona necesita hacer cambios en sus datos, como dirección, estado civil, ocupación u otra información personal, debe llevar los documentos que respalden esa modificación, según el tipo de trámite.

El proceso forma parte de la renovación nacional de la nueva cédula de identidad y electoral, documento que incorpora mayores niveles de seguridad, captura biométrica y actualización de datos personales.

Oficinas en el exterior: entrega inmediata y entrega posterior

La JCE también detalló cuáles oficinas de servicios en el exterior cuentan con entrega inmediata de la nueva cédula y cuáles realizarán la captura de datos biométricos y personales para una entrega posterior.

Según la información institucional, las oficinas donde se hará la captura de datos biométricos y personales con entrega inmediata de la nueva cédula incluyen:

New York, NY; Bronx, NY; New Jersey; Boston, MA; Reading, PA; Washington, DC; Philadelphia, PA; California; Toronto, ON; Montreal, QC; Puerto Rico; Miami, FL; Panamá; Curazao; San Martín; Chile Vitacura; Madrid, España; Barcelona, España; Valencia, España; Holanda, Países Bajos; Milano, Italia; y Zúrich, Suiza.

Mientras que las oficinas donde solo se realizará la captura de datos biométricos y personales con posterior entrega son:

Lawrence, MA; Ottawa, Canadá; Chicago, IL; Houston, TX, Consulado; México, D. F.; Aruba; Génova, Italia; Sevilla, España; Long Island, NY; y Chile Providencia.

Una ampliación que busca descongestionar el proceso

Las nuevas facilidades anunciadas por la JCE apuntan a responder a una de las principales demandas ciudadanas desde el inicio del proceso: reducir filas, ampliar horarios y permitir que más personas puedan renovar su documento sin depender estrictamente del mes de nacimiento.

El horario nocturno de 9:00 p. m. a 7:00 a. m. en centros 24 horas puede beneficiar especialmente a personas que trabajan durante el día, estudiantes, empleados con horarios extendidos y ciudadanos que buscan evitar las horas de mayor congestión.

La habilitación de los 90 municipios también representa un avance para zonas pequeñas o alejadas, aunque el reto seguirá siendo garantizar información clara, disponibilidad operativa y acompañamiento para ciudadanos con condiciones especiales o dificultades de movilidad.

Lo que todavía debe explicarse con claridad

Aunque las nuevas medidas amplían el acceso al trámite, todavía es importante que la JCE mantenga información actualizada sobre la capacidad diaria de los centros, los tiempos estimados de espera, los requisitos para cambios de datos y los mecanismos de asistencia para personas que no pueden desplazarse.

También resulta clave que la institución precise cómo serán atendidos los casos más complejos, como ciudadanos con problemas en actas de nacimiento, adultos mayores con documentación incompleta, personas residentes en zonas rurales apartadas o dominicanos en el exterior que acuden a oficinas donde la entrega será posterior.

Guía rápida para el ciudadano

¿Quiénes pueden ir a los centros 24 horas en horario nocturno?

Toda la ciudadanía, sin importar el mes de cumpleaños, en horario de 9:00 p. m. a 7:00 a. m., conforme al aforo especial de los centros habilitados.

¿Los mayores de 90 años deben esperar su mes de cumpleaños?

No. Las personas de 90 años o más pueden acudir fuera del mes de cumpleaños a cualquier centro de cedulación del territorio nacional.

¿Qué meses están incluidos en los 90 municipios habilitados?

Los nacidos en enero, febrero, marzo, abril y mayo.

¿Si nací en mayo puedo ir a cualquier centro?

Sí. Según la información difundida por la JCE, si la persona nació en mayo puede acudir a cualquier centro de cedulación.

¿Todas las oficinas del exterior entregan la cédula de inmediato?

No. Algunas oficinas realizan captura de datos con entrega inmediata, mientras otras hacen la captura biométrica y personal con entrega posterior.

Con estas medidas, la Junta Central Electoral intenta acelerar y flexibilizar el proceso de renovación de la nueva cédula, un trámite de alto impacto para la vida cotidiana, electoral, bancaria, laboral y legal de los ciudadanos dominicanos.

La clave ahora será que la ampliación de horarios, la inclusión de nuevos municipios y la atención diferenciada a adultos mayores se traduzcan en un proceso más ágil, ordenado y accesible para la población, tanto en el país como en el exterior.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más