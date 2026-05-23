JCE habilita 90 municipios para renovar nueva cédula a nacidos entre enero y mayo

La Junta Central Electoral (JCE) informó que, a partir de este lunes 25 de mayo, los dominicanos y dominicanas nacidos en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo podrán acudir a renovar y retirar su nueva cédula en 90 municipios habilitados por el organismo.

La medida está dirigida a municipios de hasta 20 mil habitantes y busca acercar los servicios de identidad a más comunidades del país, como parte del proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. La JCE informó oficialmente que la disposición aplica para nacidos en enero, febrero, marzo y abril en esos 90 municipios, mientras que en su publicación institucional agregó que quienes nacieron en mayo pueden acudir a cualquier centro de cedulación.

Proceso por mes de nacimiento

El proceso de renovación de la nueva cédula inició oficialmente el 12 de abril de 2026 en todo el territorio nacional. Desde entonces, la JCE dispuso que la ciudadanía realizara la captura de sus datos biométricos y personales con entrega del nuevo documento, siguiendo un calendario organizado por mes de nacimiento.

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En esta nueva fase, la institución amplía el alcance territorial del proceso para facilitar el acceso en comunidades de menor población, reduciendo desplazamientos y descongestionando los centros de mayor demanda.

La JCE explicó que la medida fue adoptada por el Pleno con el propósito de garantizar los servicios a la ciudadanía y hacer más accesible la renovación del documento de identidad.

Municipios habilitados

Entre los municipios incluidos figuran Mella, El Peñón, Jimaní, Juan Santiago, Pedro Santana, Las Salinas, Guayabal, Polo, Restauración, Cristóbal, Los Cacaos, Estebanía, Postrer Río, Fundación, El Pino, Eugenio María de Hostos, El Llano, Bánica, Partido, Guananico, La Descubierta, La Ciénaga, Jamao al Norte, Oviedo, Los Ríos, Rancho Arriba, Ramón Santana, Hondo Valle, El Valle y Sabana Larga.

También aparecen Cayetano Germosén, Pepillo Salcedo, Las Charcas, Las Matas de Santa Cruz, Paraíso, Enriquillo, Bohechío, Guayacanes, Peralta, Jimaní, Pueblo Viejo, Villa Los Almácigos, Villa Jaragua, Guaymate, Vallejuelo, Tireo, Duvergé, Juan de Herrera, Sabana Iglesia, Las Guáranas, Arenoso, Cabral, Los Hidalgos, Monción, Galván, Baitoa, Castañuelas, Matanzas, Pedernales y Cevicos.

La lista se completa con Loma de Cabrera, Villa Vásquez, Villa Central, Sabana Grande de Palenque, Las Yayas de Viajama, Río San Juan, Castillo, Villa Montellano, Luperón, Peralvillo, San Rafael del Yuma, Sabana de la Mar, Las Terrenas, Quisqueya, Pimentel, Tábara Arriba, Villa Isabela, Comendador, Altamira, Sabana Yegua, Los Llanos, Jánico, San Víctor, Laguna Salada, Imbert, Padre Las Casas, Piedra Blanca, Maimón, Montecristi y El Cercado.

Una renovación de alcance nacional

La nueva etapa se produce dentro de un proceso de cedulación que la JCE ha definido como una transformación institucional vinculada a la identidad ciudadana, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de los servicios públicos.

El organismo electoral había informado que, entre el 12 y el 25 de abril, recibió 236,358 solicitudes de servicios para obtener la nueva cédula. De ese total, 182,006 documentos habían sido entregados en el nuevo formato, mientras 32,205 estaban listos para ser retirados y 22,147 permanecían en trámite de personalización.

La institución también ha señalado que el proceso incluye captura de datos biométricos y personales, con el objetivo de actualizar el documento de identidad de los ciudadanos dominicanos.

Nueva cédula y seguridad de identidad

La cédula de identidad y electoral es el documento oficial que acredita la identidad de los ciudadanos dominicanos mayores de edad y les permite ejercer sus derechos civiles y políticos. De acuerdo con la plataforma oficial del proyecto, el nuevo documento integra tecnología avanzada para proteger la información personal y prevenir la falsificación.

Con la ampliación a estos 90 municipios, la JCE busca hacer más cercano, ágil y accesible el proceso para la población, especialmente en demarcaciones pequeñas donde el traslado hacia centros urbanos suele representar una carga adicional para los ciudadanos.

La institución recordó que los interesados deben acudir a los centros habilitados conforme al calendario establecido y a las orientaciones oficiales del proceso de renovación.

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