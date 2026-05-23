JetBlue University recibe estudiantes de Tripulantes VIP en RD

Enmarcado como "otro éxito en el mundo académico de la aeronáutica", Tripulantes VIP de República Dominicana realizó una práctica con sus estudiantes en la prestigiosa universidad de JetBlue, ostentando los más altos estándares de capacitación.

El centro aeronáutico Tripulantes VIP, encabezado por su presidente y fundador, Alfredo Hernández, junto a su equipo ejecutivo, vivió intensamente esta novedosa y valiosa práctica en la referida universidad de la aerolínea americana, junto a las expresiones de satisfacción de sus estudiantes.

Allí fueron recibidos por destacados académicos instructores de la aerolínea de Estados Unidos.

Al validar esta experiencia académica internacional, Hernández indicó: "Ello permitió a los estudiantes vivir un entorno formativo real, reforzando conocimientos en procedimientos de cabina, servicio al pasajero, seguridad operacional y cultura aeronáutica de clase mundial".

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"Hemos tenido rotundo éxito en una práctica internacional en las instalaciones de formación de la aerolínea JetBlue Airways, aquí, reconocidas por su alto nivel de entrenamiento y estándares operacionales en la industria de la aviación".

"La actividad representa un importante logro institucional, fortaleciendo el proceso de formación práctica de nuestros futuros tripulantes de cabina y consolidando el compromiso de Tripulantes VIP con una educación aeronáutica moderna, internacional y de alta calidad, estándares que nos representan a nivel de las Américas", subrayó don Alfredo Hernández.

Durante la jornada, los participantes pudieron interactuar con escenarios de entrenamiento profesional, elevando su nivel de preparación y ampliando su visión sobre el funcionamiento de una aerolínea internacional.

El CEO de Tripulantes VIP, con sede en la República Dominicana, manifestó sentirse "profundamente agradecido por el privilegio de que JetBlue Airways abriera sus puertas a los jóvenes estudiantes de la institución, apoyando así a los amantes de la aviación y contribuyendo activamente a su desarrollo profesional".

Indicó igualmente que "este tipo de experiencias representan una oportunidad invaluable para la formación de nuevas generaciones de tripulantes altamente capacitados", conforme expresó.

Desde la dirección de Tripulantes VIP se destaca que estas prácticas en entornos reales son fundamentales para garantizar una formación integral, alineada con los estándares que exige la industria aérea global, sobre todo en los momentos actuales donde las nuevas tecnologías están marcando la diferencia en la industria aeronáutica.

"Con esta exitosa experiencia en Orlando, Tripulantes VIP reafirma su misión de formar profesionales altamente capacitados, impulsando nuevas oportunidades de crecimiento académico y fortaleciendo su proyección internacional en el sector aeronáutico a nivel de las Américas, consolidando esta industria en República Dominicana".