El comunicador Jhossan Capell pasará el fin de semana en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, tras el aplazamiento para el lunes de la audiencia de medida de coerción en su contra.

Fue imputado por agredir físicamente a José Luis Custodio Peña, padre de una de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set y querellante activo en ese proceso judicial, cuando pedía justicia y aseguraba que los dueños del recinto debían ser castigados judicialmente, lo que molestó a Jhossan Capell.

"Expediente de alta exposición mediática"

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción, decidió aplazar la audiencia para el próximo lunes 25 de mayo a las 9:00 de la mañana, a fin de que la defensa del implicado pueda estudiar el expediente y preparar su estrategia correspondiente.

Los abogados del comunicador, encabezados por Fredemiro Ferreras, explicaron que solicitaron la suspensión debido a que se trata de un expediente de alta exposición mediática.

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Alegaron, además, que su cliente se presentó de manera voluntaria ante las autoridades tras circular informaciones sobre una supuesta orden de arresto.

La orden de arresto fue solicitada por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional luego de la agresión física ocurrida el pasado 27 de abril en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, durante una audiencia preliminar del caso Jet Set.

El caso Jet Set, que mantiene en vilo a la sociedad dominicana, se originó con el colapso del techo de esa discoteca el 12 de marzo de 2025, tragedia que dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos, de acuerdo con cifras del Ministerio Público

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