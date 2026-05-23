El presidente Luis Abinader designó al poeta, ensayista y diplomático Tony Raful Tejada como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente, ante la República de Guinea Ecuatorial, pero mantendrá su sede en España, donde actualmente ejerce como embajador dominicano y representante concurrente ante el Principado de Andorra.

La medida, oficializada este 23 de mayo de 2026 mediante el Decreto 284-26, suma a Raful una nueva responsabilidad, adicional a la labor de haber convertido la embajada en Madrid en uno de los frentes más activos de la política exterior dominicana, con énfasis en la atracción de inversión, la promoción cultural y el servicio a la diáspora.

Un perfil fuera de lo común

Tony Raful no es el diplomático de carrera típico. Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas, historiador, poeta, ensayista, comunicador social y profesor universitario, representa a una generación de intelectuales dominicanos que transitaron del mundo de las letras al servicio del Estado.

Premio Nacional de Literatura en 2014, su trayectoria académica y cultural le precedió cuando el presidente Abinader lo designó como embajador ante España en 2025.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Su nombramiento fue recibido con beneplácito tanto en Santo Domingo como en Madrid, donde ya era una figura conocida: en su rol previo como presidente del Parlamento Centroamericano, había sido recibido por el rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela.

Desde su llegada a Madrid, Raful ha impulsado una agenda que va más allá del protocolo. En junio de 2025, durante la 84.ª Feria del Libro de Madrid, organizó en su residencia oficial el encuentro «Café y Libros», que reunió a escritores dominicanos y españoles con el objetivo de fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones.

Condecorado y reconocido en Europa

En septiembre de 2025, Raful recibió la distinción de Gran Oficial de la Orden de la Estrella de Italia, una de las más altas condecoraciones que otorga el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

El acto se celebró en la sede de la Embajada de Italia en España, en reconocimiento a su labor en la promoción de la amistad y la cooperación internacional.

El galardón reforzó su posición en el cuerpo diplomático europeo y abrió nuevas puertas para la proyección dominicana en el continente.

República Dominicana como destino de inversión: el eje de su gestión en 2026

La dimensión económica ha marcado la agenda de Raful en lo que va de 2026. En enero, destacó la relevancia de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) como plataforma para consolidar a República Dominicana como destino líder del Caribe.

En marzo, fue nombrado Socio de Honor del Club Financiero Génova, uno de los espacios de mayor influencia empresarial en Madrid.

En ese marco, ofreció un discurso ante inversores y representantes diplomáticos en el que subrayó la estabilidad macroeconómica del país, su seguridad jurídica y su posicionamiento como centro logístico regional. «República Dominicana ofrece certidumbre y protección a los inversionistas», subrayó entonces.

La diáspora como motor inmobiliario

Esta semana, el embajador estuvo presente en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA 2026), donde República Dominicana participó como país invitado de honor, en una edición que reunió a 390 expositores de 40 países y se extendió del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid.

Raful expresó su confianza en el éxito de la Segunda Feria Inmobiliaria Banreservas, celebrada en paralelo, y destacó el papel creciente de la diáspora dominicana como motor de inversión en el mercado inmobiliario nacional.

El contexto bilateral: un momento de auge

La gestión de Raful se desarrolla en un escenario favorable. En abril de 2026, el canciller Roberto Álvarez y su homólogo español, José Manuel Albares, reafirmaron el compromiso bilateral en materia de cooperación, comercio e inversión, durante una visita oficial a Santo Domingo.

Álvarez destacó que España alberga a la segunda comunidad más numerosa de dominicanos en el exterior, con más de 200.000 compatriotas.

En ese mismo mes, el rey Felipe VI cursó una invitación formal al presidente Abinader para participar en la Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre de 2026.

La nueva embajadora española en Santo Domingo

Por su parte, la nueva embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, destacó en mayo de 2026 que la relación entre ambos países «se sostiene en dos comunidades que aportan, desde cada orilla del Atlántico, al desarrollo de ambas naciones».

En agosto de 2025, la embajada celebró la XV Edición de los Premios al Mérito Escolar, que reconoció a estudiantes dominico-españoles de entre 10 y 17 años por su excelencia académica.

Los galardonados visitaron Santo Domingo y fueron recibidos por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

Guinea Ecuatorial: un nuevo frente africano

La nueva designación concurrente ante Guinea Ecuatorial amplía su labor ante el único país hispanoparlante de África subsahariana, con el que República Dominicana mantiene vínculos diplomáticos desde 2007.

La ampliación de la misión de Raful a ese territorio refleja la estrategia del Gobierno de Abinader de fortalecer la presencia dominicana en mercados emergentes y diversificar su red de alianzas internacionales, sin incrementar el gasto en representación exterior.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más