Anuncian procesos judiciales tras operativo contra fraude eléctrico en La Altagracia

El procurador de corte José Aníbal Carela, quien encabezó el operativo contra el fraude eléctrico cumplido en las últimas horas en La Altagracia, anunció procesos judiciales contra los usuarios detectados en el ilícito y fue enfático al señalar que estas jornadas no son eventos aislados, sino parte de una estrategia de persecución continua.

"El robo de electricidad es una práctica inmoral y deshonesta que afecta a toda la sociedad. Estamos trabajando 24/7 en el combate de este delito. Nuestra meta es clara: llevar ante la justicia a todo aquel que sustraiga energía de manera ilegal", afirmó Carela.

El funcionario encabezó el operativo que consistió en una intervención simultánea en distintos barrios residenciales y zonas comerciales de alto flujo.

"No esperen ser detectados"

Exhortó a los ciudadanos y dueños de establecimientos comerciales que cometen esta ilegalidad a que no esperen ser detectados para regularizar su situación técnica y legal.

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La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE), mantiene un amplio operativo de intervención en diversos puntos de la provincia La Altagracia.

Durante el operativo, ya se identificaron usuarios reincidentes que, al igual que "los novatos", serán sometidos al inicio de procesos judiciales por violación a la Ley General de Electricidad en perjuicio del sistema energético.

Las jornadas de fiscalización se concentraron este viernes en las zonas de El Hoyo de Friusa, Verón, Downtown y la comunidad de Bávaro, y resultaron en decenas de intervenciones directas contra infraestructuras que presentaban irregularidades y manipulaciones dolosas en el área alimentada por el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (Cepem).

El titular de la PGASE advirtió que los operativos proseguirán y se mantendrán de forma intensiva en distintos puntos del país, y reafirmó que el fraude eléctrico, además de ser un delito penal, pone en riesgo la vida de las personas y la estabilidad del suministro eléctrico nacional.

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