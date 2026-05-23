Vaguada: aguaceros y tormentas eléctricas sabatinas en gran parte del país

La incidencia de una vaguada en distintos niveles de la troposfera continúa generando este sábado condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias en gran parte del territorio nacional, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo precisó que, después del mediodía, el calor vespertino se combinará con el fenómeno, provocando incrementos nubosos acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas hasta las primeras horas de la noche.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la alerta verde a siete provincias y el Distrito Nacional ante el avance de la vaguada.

Las demarcaciones bajo vigilancia son Monte Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal —con énfasis especial en Villa Altagracia—, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y La Altagracia, además del Distrito Nacional.

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Desde la mañana ya se registraron precipitaciones dispersas en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona y el Gran Santo Domingo.

No obstante, el Indomet subrayó que la actividad convectiva se intensificará de manera considerable durante las horas de la tarde, cuando la combinación del calor acumulado y la humedad aportada por la vaguada alcanzará su punto más crítico.

Las temperaturas, pese a las lluvias, se mantendrán bastante calurosas en todo el país.

El organismo meteorológico recomendó a la ciudadanía beber líquidos con frecuencia, usar ropa clara y de tejidos livianos, y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación.

El COE amplía la alerta verde a siete provincias y el DN

El COE fundamentó la medida en el boletín meteorológico del Indomet, que establece que la vaguada, en combinación con el viento predominante del este/sureste, continuará favoreciendo desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento ocasionales, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

El organismo de emergencias emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía:

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.

ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua. No transitar por zonas propensas a inundaciones ni por vías anegadas.

por zonas propensas a inundaciones ni por vías anegadas. Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

de árboles y estructuras inestables durante tormentas eléctricas. Seguir los canales oficiales del COE y el Indomet para actualizaciones en tiempo real.

Calor y humedad: una combinación de riesgo

Temperaturas elevadas a pesar de las lluvias

El Indomet advirtió que las lluvias no traerán alivio térmico significativo. El ambiente seguirá siendo caluroso y húmedo, condición que aumenta el riesgo de golpe de calor, especialmente en personas mayores, niños y quienes realicen actividades al aire libre.

La sensación térmica podría superar los valores registrados en el termómetro debido a la alta humedad relativa.

Riesgo de deslizamientos en zonas montañosas

Las precipitaciones acumuladas de los últimos días, sumadas a los aguaceros previstos para la tarde de este sábado, elevan el riesgo de deslizamientos en las laderas de la Cordillera Central y la Cordillera Septentrional.

El COE instó a los residentes de comunidades ubicadas en zonas de ladera a extremar precauciones y reportar cualquier movimiento de tierra a las autoridades locales.

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