La Policía Nacional en Santiago confirmó este sábado el fallecimiento de Lisandro Medina Rodríguez, de 23 años, quien había sido herido de bala días atrás en el barrio Villa Liberación, sector La Otra Banda.

El hecho quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales, en el que se observa a un hombre identificado como Ramón Malaquías Checo disparar contra Medina Rodríguez en el transcurso de una discusión. Como resultado del incidente, una segunda persona resultó herida de manera accidental.

Según informó la Policía, el origen del conflicto fue un desacuerdo vinculado a la instalación de un negocio, en el marco del cual una de las partes había recibido RD$20,000.00. "En medio del conflicto social que fue captado en video y difundido en redes sociales, se produjo el disparo que ocasionó las heridas al hoy occiso", precisó la institución en su comunicado.

Malaquías Checo fue detenido este viernes 22 de mayo y se encuentra bajo custodia del Ministerio Público, mientras se completan las diligencias para solicitar la medida de coerción correspondiente dentro del plazo que establece la ley.

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Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más