La puesta en libertad de Mario José Redondo Llenas ha generado una ola de reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios expresan desde indignación y dolor hasta posturas que apelan al cumplimiento de la ley y la posibilidad de reinserción social tras cumplir una condena de 30 años.

Acento realizó un seguimiento en las últimas semanas a este caso, que fue declarado como el "crimen del siglo".

Rechazo y dolor: “hay heridas que no prescriben”

Una parte significativa de los comentarios refleja incomodidad ante el tono emocional con el que se ha presentado su salida de prisión, especialmente el reencuentro con su hijo.

“Para mí, llevar a su hijo a recibir a su padre, más que un derecho, es una burla a la familia afectada”, escribió el usuario J. Hernández, aludiendo a la imposibilidad de la víctima, el niño José Rafael Llenas, de vivir esa misma experiencia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Otros comentarios fueron más duros: “Su hijo se parece más al niño que mató que a él, ese es su recordatorio”, afirmó un internauta.

En esa misma línea, Ely Collado cuestionó la narrativa alrededor del caso:

“Hay casos que nunca dejan de doler ni de indignar… No se puede hablar de ‘cierre de ciclo’ como si el tiempo borrara la magnitud de lo ocurrido”.

Para este grupo, el cumplimiento de la pena no implica una reparación moral ni emocional, y advierten sobre el riesgo de “suavizar” la memoria de hechos violentos.

1 de 3 | Algunos priorizan la memoria de la víctima y quienes defienden la posibilidad de redención tras el cumplimiento de la pena. 2 de 3 | Las reacciones en redes muestran que, más allá del ámbito judicial, la discusión sigue abierta en el terreno social y moral. 3 de 3 | A casi tres décadas del crimen de José Rafael Llenas Aybar, el caso continúa siendo uno de los más sensibles en la memoria colectiva dominicana.

Entre la ley y el perdón: llamados a la reinserción

Otros usuarios, sin embargo, defendieron que Redondo cumplió con la justicia y debe tener la oportunidad de rehacer su vida.

“Ya él cumplió su condena terrenal… Dios perdonará su pecado”, expresó Connie Méndez, mientras que otro comentario señaló: “Aunque duela, ya cumplió”.

También hubo voces que pidieron no trasladar la culpa a su entorno familiar. “No se puede juzgar ni condenar al hijo por el error del padre”, opinó la usuaria Princesas del Siglo 21.

Algunos mensajes destacaron el valor simbólico del reencuentro familiar. “Qué bueno que su hijo no lo rechaza… el símbolo de amor impacta mucho”, escribió Marilyn Abreu.

El debate de fondo: justicia, memoria y segunda oportunidad

Más allá de las posturas individuales, los comentarios evidencian un debate más amplio sobre el sentido de la pena y la reinserción social.

Rosannery Pérez planteó una reflexión sobre el rol del sistema penitenciario:

“¿Qué gana una sociedad que exige corrección de conducta si luego rechaza a quien intenta cambiar?”

Para esta postura, el caso plantea una tensión entre la justicia legal y la aceptación social de quienes han cumplido condenas por crímenes graves.

¿Qué pasó hoy 5 de mayo?

Mario José Redondo Llenas, condenado por el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar en 1996, salió este martes 5 de mayo del Centro Correccional Najayo Hombres tras cumplir una pena de 30 años de prisión.

Al dirigirse a los medios, Redondo Llenas resumió su proceso en tres ejes que, según afirmó, han marcado su transformación personal:

Arrepentimiento.

Respeto.

Vocación de servicio.

Al ofrecer declaraciones luego de salir en libertad, expresó un “arrepentimiento profundo” por los hechos cometidos, señalando que durante años ha pedido perdón de manera constante.

Redondo Llenas cruzó el umbral acompañado de su hijo, Daniel Redondo, lucía camisa rosada como el padre, y de su abogado, Dionisio Ortiz, único que queda con vida tras tres décadas del caso.

Su salida no fue una más. Con ella se cierra, al menos en términos judiciales, uno de los episodios más estremecedores del país: el asesinato de José Rafael Llenas Aybar, un niño de 12 años cuyo nombre, desde 1996, quedó grabado como una tragedia que sacudió a toda una generación.

Un caso que sigue generando discusión

A casi tres décadas del crimen de José Rafael Llenas Aybar, el caso continúa siendo uno de los más sensibles en la memoria colectiva dominicana.

Las reacciones en redes muestran que, más allá del ámbito judicial, la discusión sigue abierta en el terreno social y moral: entre quienes priorizan la memoria de la víctima y quienes defienden la posibilidad de redención tras el cumplimiento de la pena.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más