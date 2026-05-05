El libro “Cuando la vida nos sacude”, del psicólogo y abogado Juan Rojas, será presentado este jueves siete de mayo en Santo Domingo, en una actividad abierta al público que abordará temas como el duelo, la resiliencia y la incertidumbre desde una perspectiva emocional y reflexiva.

La publicación propone una mirada sobre cómo las personas enfrentan situaciones adversas, como la pérdida o los momentos de crisis, y plantea herramientas para acompañar procesos de transformación personal.

El enfoque del autor combina elementos de la psicología con experiencias personales y profesionales.

Presentaciones previas y proyección internacional

Antes de su lanzamiento en República Dominicana, el libro fue presentado en ciudades como Madrid y San Sebastián, en España, donde tuvo acogida entre lectores interesados en temas de desarrollo personal. La obra también se encuentra disponible en la plataforma Amazon.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según la información difundida, se prevén nuevas presentaciones en otros mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos y Marruecos.

1 de 3 | La obra, que ya ha sido presentada en Madrid y San Sebastián y está disponible en Amazon. 2 de 3 | El libro “Cuando la vida nos sacude”, del psicólogo y abogado Juan Rojas, será presentado el 7 de mayo en Santo Domingo, en una actividad abierta al público que aborda el duelo, la resiliencia y la incertidumbre desde una perspectiva emocional. 3 de 3 | La propuesta busca conectar el contenido del libro con experiencias colectivas recientes marcadas por el duelo.

Un evento con enfoque reflexivo tras hechos recientes

¿Cuándo, dónde y en qué consiste la actividad?

La presentación del libro “Cuando la vida nos sacude”, del autor Juan Rojas, se realizará el jueves siete de mayo a las 7:00 de la noche en la Sala Aida Bonelli Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito, ubicado en la Plaza de la Cultura.

¿De qué trata el libro y cuál ha sido su alcance?

La obra aborda temas como el dolor, la pérdida y la resiliencia, ofreciendo una guía emocional para procesos de cambio personal.

Ha sido presentada en Madrid y San Sebastián, y está disponible en Amazon, con proyección a otros países.

¿Qué se espera durante el evento?

La actividad incluirá una intervención inspirada en las víctimas del caso Jet Set, será conducida por Miralba Ruiz y contará con la presencia del autor, quien compartirá con el público y firmará ejemplares. Además, el libro está disponible en la Librería Hermanos Solano.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más