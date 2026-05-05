Fundación Abriendo Camino marcha sembrando derechos

La Fundación Abriendo Camino realizó la marcha comunitaria "Sembrando Derechos", como cierre de una amplia campaña de sensibilización desarrollada en Villas Agrícolas, la Zurza y comunidades aledañas en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil.

Bajo el lema "El silencio no protege, la comunidad sí", cientos de niños, niñas, adolescentes, docentes, familias y líderes comunitarios recorrieron las calles de Villas Agrícolas y La Zurza llevando mensajes de protección, buen trato y defensa de los derechos de la niñez. La actividad buscó visibilizar la problemática del maltrato infantil y fortalecer el compromiso colectivo frente a esta realidad.

La marcha constituyó el momento culminante de una campaña desarrollada del 10 al 25 de abril de 2026, orientada a sensibilizar, formar y movilizar a la comunidad en torno a la prevención del maltrato infantil y la construcción de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes.

Durante la campaña se realizaron talleres lúdico-formativos en 10 centros educativos, encuentros con orientadores y psicólogos escolares, espacios de articulación comunitaria y actividades de sensibilización dirigidas tanto a niños y adolescentes como a personas adultas responsables de su cuidado.

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La tercera edición de "Sembrando Derechos" logró impactar directamente a más de 2,000 niños, niñas y adolescentes, superando ampliamente la meta inicial de 1,500 participantes. Asimismo, involucró de manera indirecta a familias, docentes y líderes comunitarios, fortaleciendo la corresponsabilidad en la protección de la niñez.

La Fundación Abriendo Camino destacó que uno de los principales logros de la iniciativa fue promover una mayor capacidad en los niños, niñas y adolescentes para identificar situaciones de maltrato y buscar apoyo, así como generar mayor apertura entre las personas adultas hacia la promoción del buen trato y la creación de entornos protectores.

La institución reafirmó la importancia de continuar fortaleciendo las redes comunitarias de apoyo, las denuncias responsables y los espacios de participación de niños, niñas y adolescentes como actores clave en la defensa de sus propios derechos.

Más que una actividad simbólica, la marcha evidenció la capacidad de la comunidad para articularse y convocar apoyos más allá de su territorio cuando se trata de defender los derechos de la niñez.

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