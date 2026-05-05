El Ministerio de Defensa, en colaboración con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), dio inicio este martes a una serie de simulacros y operaciones a escala nacional en el marco del ejercicio regional Chemex Grulac Santo Domingo 2026. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias con sustancias químicas, revisar los protocolos de seguridad vigentes y profundizar la cooperación entre los países participantes de América Latina y el Caribe.

Despliegue en San Isidro

Hasta este 6 de mayo, la ciudadanía podrá observar el despliegue de tropas, equipos especializados y movimientos tácticos controlados en la zona comprendida entre la Base Naval 27 de Febrero y el Hospital Militar Docente Román de Lara, en San Isidro. Allí se concentrarán los traslados y maniobras simuladas de mayor envergadura del ejercicio, según detalló un audiovisual difundido por la institución militar.

Las autoridades subrayaron que estas actividades no representan ningún peligro real para la población, ya que se trata estrictamente de un ejercicio internacional de entrenamiento ante una eventual emergencia química.

Un hito para el país

Esta es la primera ocasión en que la República Dominicana es sede de un evento de esta naturaleza. El ejercicio cuenta con la participación activa del Ministerio de Relaciones Exteriores y la colaboración de países como España, Canadá y Panamá, así como de la Unión Europea.

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El Chemex Grulac es un ejercicio multicomponente de creación de capacidades cuyo propósito es reforzar la preparación de los Estados —tanto a nivel individual como regional— para actuar ante incidentes o ataques que involucren armas y sustancias químicas tóxicas. La OPAQ, organismo internacional encargado de promover la eliminación de las armas químicas y prevenir su proliferación, respalda y coordina el operativo.

La realización del ejercicio en suelo dominicano posiciona al país como un actor activo en los mecanismos de seguridad química multilateral de la región.