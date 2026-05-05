En la administración pública dominicana, los cargos de asesoría figuran entre los mejor remunerados, solo por debajo de ministros, viceministros y directores generales. Sin embargo, persisten serios cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de selección de este personal consultivo: en la mayoría de los casos, no se documentan los criterios utilizados para su contratación ni se definen con claridad sus funciones.

Un análisis de las nóminas de varias entidades gubernamentales —entre ellas el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Seguros, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Portuaria Dominicana y el Ministerio de Energía y Minas— revela la presencia de asesores con salarios mensuales de entre RD$150,000 y RD$250,000, muy por encima de lo que perciben empleados técnicos y administrativos con mayores responsabilidades.

Diversos informes de la Cámara de Cuentas evidencian que, en la mayoría de los casos, las instituciones públicas nombran asesores sin establecer de manera precisa sus funciones ni los requisitos profesionales que deben cumplir. Según el organismo regulador, esta práctica contraviene la legislación y las normativas vigentes en materia de contratación de personal en el sector público.

Desde el punto de vista normativo, los asesores son considerados funcionarios de libre designación y remoción, clasificados como personal de confianza, por lo que quedan fuera del régimen de carrera administrativa conforme a la Ley de Administración Pública. Esta condición les otorga una protección institucional que dificulta los controles externos.

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Pese a que el Ministerio de Administración Pública implementó controles en los últimos dos años —mediante la resolución 184-2024— para limitar la proliferación de asesores y regular su designación, aún persisten importantes irregularidades: salarios por encima de los rangos establecidos y nombramientos sin la aprobación del órgano superior de la administración pública.

Ministerio de Agricultura: 120% por encima del límite permitido

Según la nómina de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura cuenta con 11 asesores, lo que supone un exceso del 120% respecto al límite de cinco establecido por la resolución 184-2024 del Ministerio de Administración Pública —equivalente al número de viceministros de la cartera.

Los salarios de estos asesores oscilan entre RD$85,000 y RD$250,000 mensuales, igualando en algunos casos la remuneración de los propios viceministros. Un ejemplo ilustrativo es el del asesor Aruk Garib Arnaj, quien percibe RD$250,000 al mes, cifra que iguala el sueldo del viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo, Juan Gómez Willian, en aparente violación del principio de jerarquía establecido por la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado.

La distribución salarial entre los 11 asesores es la siguiente: uno percibe RD$250,000; tres reciben RD$180,000 cada uno; uno obtiene RD$175,000; tres cobran RD$150,000 cada uno; y los dos restantes perciben RD$100,000 y RD$85,000, respectivamente.

Cabe señalar que en diciembre de 2024, la sede principal del Ministerio contaba con 39 asesores. Tras la entrada en vigor de la resolución en enero de 2025, ese número se redujo a 11, aunque sigue superando el máximo permitido.

Superintendencia de Seguros: asesores que duplican el sueldo de sus colegas

En la Superintendencia de Seguros, bajo la dirección del superintendente general Julio César Valentín, actualmente existen cinco asesores asignados a la Dirección Ejecutiva, con remuneraciones que duplican el salario de otros empleados del mismo despacho.

Destaca el caso de Domingo Baustis Ramírez, asesor de la dirección ejecutiva, quien percibe RD$220,300 mensuales —una diferencia de RD$135,300 respecto a los RD$85,000 que recibe Aura Cruz Ureña, asistente ejecutiva del director general.

Igualmente llamativo es el caso del asesor José Luis Pimentel, con un salario de RD$187,000 al mes, frente a los apenas RD$65,000 que percibe Milagro Vásquez Gutiérrez, secretaria ejecutiva del superintendente.

Ministerio de Energía y Minas: asesores por encima de jefes técnicos especializados

La nómina de marzo del Ministerio de Energía y Minas registra dos asesores —uno en carrera administrativa y otro como personal de confianza— con sueldos de entre RD$150,000 y RD$195,000 mensuales, muy por encima de los jefes de departamento, cuyos salarios oscilan entre RD$80,000 y RD$135,000.

Joel Ramírez De Díaz, asesor de confianza en el despacho del ministro, recibe RD$195,000 al mes, cifra que triplica los RD$64,000 que percibe Francisco Armado Pilán, jefe del Departamento de Control Ambiental, quien desempeña funciones técnicas altamente especializadas.

Por su parte, el asesor legal Alejandro Peralta Melo cobra RD$150,000 mensuales, superando los RD$102,000 de José Gómez Díaz, subdirector técnico de la entidad, un cargo con mayores responsabilidades y rango operativo dentro de la institución.

Ministerio de la Vivienda: RD$19.2 millones anuales solo en asesorías

El Ministerio de la Vivienda figura entre las entidades con mayor número de asesores en relación con su estructura jerárquica. Según la nómina de marzo de 2026, la institución cuenta con ocho asesores distribuidos entre el despacho del ministro y dos viceministerios, cada uno con un salario mensual de RD$200,000.

Esto representa un desembolso de RD$1.6 millones mensuales —o RD$19.2 millones anuales— únicamente en concepto de asesorías, sin contar posibles bonificaciones o beneficios adicionales.

Un caso representativo de la disparidad salarial es el del asesor Jesús Pérez Gabriel, adscrito al despacho del ministro Ito Bisonó, quien percibe RD$200,000 al mes, frente a los RD$135,000 que recibe José Manuel Gutiérrez, jefe del área de Edificaciones.

Autoridad Portuaria Dominicana: asesores casi al nivel de subdirectores

En la Autoridad Portuaria Dominicana, la nómina refleja cinco asesores con un salario mensual de RD$150,000 cada uno, lo que implica un gasto total de RD$750,000 mensuales solo en asesorías.

La disparidad resulta llamativa al comparar esa cifra con los RD$175,000 que perciben los subdirectores de la institución, quienes asumen mayores responsabilidades administrativas y legales por apenas RD$25,000 adicionales al mes.