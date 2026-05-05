Las afueras de la CCR-17 de Najayo amanecieron en un ambiente tranquilo, con las puertas cerradas y una nutrida presencia de medios de comunicación apostados desde temprano, a la espera de que el reloj marcara las 7:00 de la mañana. A esa hora, según lo previsto, Mario José Redondo Llenas Aybar cruzó el umbral de la prisión que lo albergó durante tres décadas.

Y así ocurrió.

Las palabras del director interino del penal

El director interino del centro, Santos Castillo Pujols, habló ante la prensa sobre el proceso de puesta en libertad de Redondo Llenas Aybar, confirmando que el recluso había cumplido la totalidad de su condena de 30 años en la institución y que se seguían todos los protocolos establecidos para su egreso.

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"Nada borra el daño causado"

Antes de recibir su carta de libertad, Mario Redondo Llenas habló con los medios. Describió sus tres décadas en Najayo como un proceso de transformación educativa: participó en proyectos agrícolas donde, según sus palabras, encontró vocación, y completó estudios universitarios de grado dentro del penal.

Sin embargo, fue enfático en reconocer los límites de cualquier redención personal.

"Nada borra el daño causado, pero el tiempo permite reflexionar", afirmó.

Redondo Llenas también señaló que en otro momento relatará su versión de los hechos, y que considera necesario abordarlos "desde otra perspectiva, a mano de profesionales".

Sobre su vida en libertad, fue escueto y contundente: "Un día a la vez", dijo, será su objetivo a partir de hoy.

La carta de libertad y la salida

Tras sus declaraciones a la prensa, la justicia dominicana hizo entrega formal de la carta de libertad a Mario Redondo Llenas, cerrando así el expediente penitenciario de uno de los casos más impactantes de la historia judicial dominicana.

El exrecluso abordó un vehículo privado de su familia. Los medios de comunicación siguieron la caravana, que tomó a la derecha en la autopista 6 de Noviembre, con dirección a San Cristóbal.

El crimen que marcó a una generación

El caso Llenas Aybar irrumpió en la conciencia colectiva dominicana el 3 de mayo de 1996, cuando el adolescente José Rafael Llenas Aybar fue asesinado por su propio primo, Mario José Redondo Llenas, en un hecho que conmocionó al país por su brutalidad y por los vínculos familiares entre víctima y victimario. El coimputado Juan Manuel Moliné Rodríguez ya había recuperado la libertad con anterioridad, tras cumplir su propia condena.

Treinta años después, la familia de la víctima abrió una cuenta en Instagram bajo el nombre @joserafaelporsiempre para mantener viva su memoria, justo en la semana en que su asesino recuperaba la libertad.

La pregunta que queda abierta es la misma que se formuló Acento al cubrir este caso: ¿puede el país cerrar esa herida?

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más